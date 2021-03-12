Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советский Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
Ходят слухи о том, что в Белом доме скрывают от народа серьезные проблемы со здоровьем у президента США. Журналист Анатолий Вассерман, комментируя озвученную информацию, предположил, что это так и есть.
Журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что у Джо Байдена проблемы с головой. Это было понятно еще до выборов. «Собственно, заниматься подтасовкой понадобилось, потому что часть американцев, пребывающая в здравом уме и твердой памяти, вряд ли рискнула бы проголосовать за такое», — отметил он. Вассерман считает, что у политика прогрессирующая форма болезни Альцгеймера.
Он напомнил, что эта же болезнь была выявлена у 40-го президента США Рональда Рейгана, но уже после того, как тот ушел с поста. Рейган тогда обратился к народу с трогательным обращением, сообщил, что вскоре не сможет полноценно общаться и поблагодарил американцев за оказанное доверие. «Байдену, похоже, уже поздно писать такое обращение», — считает Вассерман.
Состояние здоровья многих политиков, которые находятся у власти, вызывает опасения - и это понятно. Хочется, чтобы человек, который находится у руля державы, был в трезвом уме и четко понимал, что делает, какие решения принимает. И хотя сейчас во всем мире руководители стран становятся старше и старше, и это считается абсолютно нормальным (например, Владимир Путин недавно даже подписал указ об отмене возрастной планки в 70 лет для своих назначенцев), все равно некая обеспокоенность присутствует. И потом - а как же "дать дорогу молодым?"
Впервые iPhone был представлен общественности в 2007 году и с тех пор стал одним из самых популярных смартфонов во всём мире. Несмотря на дороговизну, он продолжает бить рекорды продаж даже в периоды финансовых кризисов. Обычно компания Apple выпускает до двух новых моделей ежегодно, весной и осенью. При этом в марте чаще всего выходят более дешёвые смартфоны. Однако приобрести хороший iPhone не так уж и просто. На прилавках магазинов можно встретить огромное разнообразие моделей и не всегда они могут стать выгодной покупкой, поэтому многие сразу же теряются выбирая модный гаджет.
Горячая вода – жизненная необходимость. На протяжении веков обеспечить себя горячей водой можно было лишь традиционным образом: поставив ёмкость с водой на огонь, а после нагрева вылив воду в таз или ванну. Если говорить о приёме ванны, то такой способ был довольно трудоёмким, особенно если учесть, что воду приходилось доставлять в дом вручную, вёдрами. Принимать ванну каждый день можно было лишь при наличии рабов или слуг.
Ходят слухи о том, что в Белом доме скрывают от народа серьезные проблемы со здоровьем у президента США. Журналист Анатолий Вассерман, комментируя озвученную информацию, предположил, что это так и есть.
Несколько дней назад Андрею Миронову исполнилось бы 80 лет. Давайте попробуем представить его теперь, в новой художественной и общественной реальности. И не постаревшим, а молодым. Таким, каким он был во времена своей славы. Это невозможно, в нашем мире Миронов немыслим.
В 2020 году из-за распоясавшихся мошенников россияне потеряли 150 миллиардов рублей. Сегодня от этого не застрахованы даже знаменитости. «Потерял паспорт, теперь мошенники наберут на него кредитов» – самый популярный страх при пропаже документов.
Украина никак не может успокоиться и смириться с тем, что Крым утерян безвозвратно. На этот раз глава МИДа страны назвал «три кита» политики возвращения Крыма, среди них — стратегия деоккупации полуострова.
Пресненский суд Москвы повторно приступает к рассмотрению уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, производство которого было прекращено в конце 2019 года. Первое заседание назначено на 23 марта.
Андрей Разин сделал громкое заявление в адрес Андрея Малахова. Продюсер группы «Ласковый май» пригрозил телеведущему публикацией компромата на него в том случае, если в эфир выйдет выпуск программы «Привет, Андрей!», посвященный Юрию Шатунову.
В Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшие дни будет аномально тепло. Например, в Иркутске воздух прогреется до +8 градусов, столько же — в Амурской области, в Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке. В Тыве, Бурятии чуть прохладнее — там максимум +4 градуса, в Красноярске — около 0 градусов.
Герцог Кембриджский Уильям, старший брат британского принца Гарри, впервые прокомментировал интервью, в котором его младший брат и его жена Меган Маркл рассказали американской телеведущей Опре Уинфри о «нездоровом» отношении некоторых членов королевской семьи к цвету кожи их первенца.
В Красноярске учительница одной из школ заподозрила работников столовой в продаже недоеденных порций. По словам педагога, она не раз становилась свидетельницей того, как тарелки с едой переставляли со стола отходов на раздаточный стол.
Русская Православная Церковь с радостью благословляла первый брак. Второй – снисходительно разрешала при наличии веских причин. Третий – осуждала, но допускала «по нужде». Четвертый считала невозможным ни при каких обстоятельствах. Но на практике не только простой люд, но и сильные мира сего не слишком следовали установленным правилам.
Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин получит более 2 млн рублей за неиспользованный отпуск. Соответствующие поправки содержатся в проекте изменений в бюджет региона на 2021 года.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.