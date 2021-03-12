Ходят слухи о том, что в Белом доме скрывают от народа серьезные проблемы со здоровьем у президента США. Журналист Анатолий Вассерман, комментируя озвученную информацию, предположил, что это так и есть.

Журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что у Джо Байдена проблемы с головой. Это было понятно еще до выборов. «Собственно, заниматься подтасовкой понадобилось, потому что часть американцев, пребывающая в здравом уме и твердой памяти, вряд ли рискнула бы проголосовать за такое», — отметил он. Вассерман считает, что у политика прогрессирующая форма болезни Альцгеймера.

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Он напомнил, что эта же болезнь была выявлена у 40-го президента США Рональда Рейгана, но уже после того, как тот ушел с поста. Рейган тогда обратился к народу с трогательным обращением, сообщил, что вскоре не сможет полноценно общаться и поблагодарил американцев за оказанное доверие. «Байдену, похоже, уже поздно писать такое обращение», — считает Вассерман.

Состояние здоровья многих политиков, которые находятся у власти, вызывает опасения - и это понятно. Хочется, чтобы человек, который находится у руля державы, был в трезвом уме и четко понимал, что делает, какие решения принимает. И хотя сейчас во всем мире руководители стран становятся старше и старше, и это считается абсолютно нормальным (например, Владимир Путин недавно даже подписал указ об отмене возрастной планки в 70 лет для своих назначенцев), все равно некая обеспокоенность присутствует. И потом - а как же "дать дорогу молодым?"

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