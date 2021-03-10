Назначенцы Путина теперь не уйдут на пенсию после 70 лет

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Госдума приняла во втором чтении законопроект, отменяющий предельную возрастную планку для назначенцев президента.
«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — говорится в принятом законопроекте.
Ранее были приняты изменения в Трудовой кодекс, повышающие до 70 лет (с допущением его продления в отдельных случаях) предельный возраст пребывания на должностях руководителей, заместителей руководителей государственных или муниципальных научных организаций, руководителей и заместителей руководителей медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов.
В справке к документу уточняется: предельный возраст пребывания на госслужбе сейчас составляет 65 лет, для «больших» руководителей он может быть продлен до 70 лет. Но в отдельных случаях возникает необходимость продления этого срока для «наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей» и после достижения ими предельного возраста.
Напомним, самому Путину сейчас 68 лет. Путин, согласно поправкам в Конституцию, получил «обнуление» своих президентских сроков и в 2024 году может снова баллотироваться на пост главы государства.
На вопрос, заданный во время «большой» пресс-конференции в конце декабря, будет ли он вновь претендовать на кресло в Кремле, Путин, как всегда, ответил уклончиво, что он «еще не решил», но что есть «решение народа», проголосовавшего за «обнуление». Относительно других кандидатов в президенты РФ имеется несколько прогнозов, в которых фигурируют имена министров, губернаторов, лидеров политических партий, оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в заключении.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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