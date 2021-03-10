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Назначенцы Путина теперь не уйдут на пенсию после 70 лет

По инф. rosbalt.ru   
10 Марта 2021 г.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, отменяющий предельную возрастную планку для назначенцев президента.

Назначенцы Путина теперь не уйдут на пенсию после 70 лет

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — говорится в принятом законопроекте.

  • Ранее были приняты изменения в Трудовой кодекс, повышающие до 70 лет (с допущением его продления в отдельных случаях) предельный возраст пребывания на должностях руководителей, заместителей руководителей государственных или муниципальных научных организаций, руководителей и заместителей руководителей медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов.
  • В справке к документу уточняется: предельный возраст пребывания на госслужбе сейчас составляет 65 лет, для «больших» руководителей он может быть продлен до 70 лет. Но в отдельных случаях возникает необходимость продления этого срока для «наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей» и после достижения ими предельного возраста.
  • Напомним, самому Путину сейчас 68 лет. Путин, согласно поправкам в Конституцию, получил «обнуление» своих президентских сроков и в 2024 году может снова баллотироваться на пост главы государства.
  • На вопрос, заданный во время «большой» пресс-конференции в конце декабря, будет ли он вновь претендовать на кресло в Кремле, Путин, как всегда, ответил уклончиво, что он «еще не решил», но что есть «решение народа», проголосовавшего за «обнуление». Относительно других кандидатов в президенты РФ имеется несколько прогнозов, в которых фигурируют имена министров, губернаторов, лидеров политических партий, оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в заключении.

По инф. rosbalt.ru

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