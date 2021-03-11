Байден забыл имя министра обороны и название Пентагона. Возраст уже!

Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны страны. Произошло это во время выступления главы государства в Белом доме. Заметим, что новому президенту Америки уже ни много ни мало 78 лет...

Политик говорил о женщинах, которые служат в американской армии, и о двух кандидатках на командные должности. «Я хочу поблагодарить министра… Эээ… бывшего генерала…ну парня, который управляет этим подразделением», — сказал Байден.

При этом шеф Пентагона Ллойд Остин стоял всего в нескольких метрах от президента, за его спиной. Хозяин Белого дома также забыл название военного ведомства.

Американцев все произошедшее встревожило. Пользователи соцсетей посоветовали главе государстве срочно обратиться к врачу.

Состояние здоровья многих политиков, которые находятся у власти, вызывает опасения - и это понятно. Хочется, чтобы человек, который находится у руля державы, был в трезвом уме и четко понимал, что делает, какие решения принимает. И хотя сейчас во всем мире руководители стран становятся старше и старше, и это считается абсолютно нормальным (например, Владимир Путин недавно даже подписал указ об отмене возрастной планки в 70 лет для своих назначенцев), все равно некая обеспокоенность присутствует. И потом - а как же "дать дорогу молодым?"

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