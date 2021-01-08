Стало известно имя претендента на место канцлера Ангелы Меркель

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан может выдвинуть свою кандидатуру в обход известных претендентов на пост Ангелы Меркель и стать канцлером ФРГ.
В январе изберут главу Христианско-демократического союза (ХДС), он же станет кандидатом в канцлеры ФРГ. На пост главы ХДС претендуют три человека: бизнес-лоббист Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, а также глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.
По информации издания Bild от нескольких представителей ХДС, Шпан рассматривает возможность стать канцлером, даже если Лашет, в команде которого он работает, возглавит ХДС.
«Йенс Шпан дал мне понять, что он будет готов выдвинуть кандидатуру на пост канцлера, если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета», — отметил неназванный глава фракции ХДС в региональном парламенте.
В феврале прошлого года канцлер Ангела Меркель, занимающая этот пост четыре срока, категорично заявила, что не собирается баллотироваться на пятый срок. Она также отметила, что уже давно приняла это решение и нынешний срок будет для нее последним. Таким образом Ангела Меркель доработает до конца срока полномочий в 2021 году. Кроме того, госпожа Меркель не намерена самостоятельно подыскивать себе замену.
«В вопрос того, кто далее встанет во главе Христианско-демократического союза (ХДС, в 2018 году Меркель по своей инициативе перестала быть председателем этой партии — „Росбалт“) или отберется кандидатом в канцлеры, я не вмешиваюсь», — сказала она журналистам, сославшись на «исторический опыт».
Ангелу Меркель уважают многие - даже ее политические противники. Она остается крупнейшим и влиятельнейшим политиком мира - несмотря на пошаливающее здоровье. Ее решение не избираться на новый срок вполне понятно, ведь возраст у фрау уже немолодой... а вот заголовки, которые заставляют нас волноваться о здоровье немецкого канцлера:
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