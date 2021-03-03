Цифра: Стройкам Москвы не хватает 20 тысяч строителей

Столице не хватает еще 20 тысяч строителей и это при том, что на стройплощадках города работает порядка 45 тысяч рабочих. Напомним, что на стройках очень ждут мигрантов. И такая ситуация не только в столице, но и в других крупных городах.

Об этом сообщил журналистам на пресс- конференции руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Больше всего — примерно 8 тысяч, в ближайшее время, когда в финальную стадию возведения вступит большое количество объектов, потребуется отделочников, но нужны и все другие профессии — арматурщики, бетонщики, инженеры и так далее. «Работа по их привлечению ведется как в регионах России, так и в ближнем зарубежье, — рассказал глава департамента. — Причем, препятствий сейчас уже не так много, как было в прошлом году, когда пандемия коронавируса была на пике».

Планы же у города на 2021 год большие. В частности, по словам Загрутдинова в течение него запланировано построить 57,7 км дорог, ввести в строй 11 станций Большой кольцевой линии метро, 90 новых домов по реновации и целый ряд других объектов.

О дефиците рабочей силы стало известно еще в июле 2020 года. Об этом предупреждал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. По его данным, регионы России испытывают дополнительную потребность в 100 тыс. рабочих на стройплощадках. И это неудивительно: за время «коронакризиса» приток иностранных граждан в Россию сократился на 70 процентов.

Российская власть тем временем решила продлить программу льготной ипотеки под 6,5% — до 1 июля 2021 года. Марат Хуснуллин прогнозирует, что программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки принесет около 100 млрд рублей дополнительных налогов в бюджет страны.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...