Так существуют ли «двойники» Путина?

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Есть в России такая традиция – двойников Путина считать. Нет, реальных двойников президента еще никто не нашел, но конспирологические теории по этому поводу появляются с завидной регулярностью. Большинство из них основаны на сопоставлении антропометрических и физиогномических данных главы российского государства, которые «эксперты» фиксируют на разного рода официальных и не очень снимках Владимира Владимировича.
Разумеется, что при наличии желания и должной технической сноровке можно сверстать весьма жизнеспособную версию и даже убедить определенное количество людей в ее правдивости. Проблема заключается лишь в том, что «поймать Кремль за руку» с «подставным» Путиным еще никому не удавалось. Однако сам вопрос продолжает витать в воздухе и нередко выплывает на поверхность. К примеру, не так давно на вопрос о двойниках Путина пришлось отвечать известному российскому журналисту, публицисту и политологу Глебу Павловскому в эфире YouTube-канала Ирины Шихман. Впрочем, ответ эксперта оказался в какой-то степени ожидаемым.
«Вы считаете, что в Путине не было отстраненности? Она была. Путин очень отстранен по отношению к населению страны, он же действительно сказал Немцову в ответ на его критику нового гимна, он сказал: "да брось, какой народ – такие и песенки". У него глубоко скептическая позиция по отношению к народу, это было всегда.
Есть ли у Путина двойники? Вообще-то говоря было бы странным, если бы для некоторых случаев у него их не было. В чем проблема в наличии двойника? В том, что ты не можешь его спрятать, об этом обязательно кому-то известно, он ведь не живет у тебя под кроватью. Должна существовать определенная группа обслуживания. А группа обслуживания – это группа утечки. А вторая проблема описана в романе Дюма. Однажды утром в твоей спальне может оказаться двойник, и никто, даже из тех, кто заметит подмену, не решится задать вопрос.
Но, думаю, у Путина двойников нет. Может быть, теоретически, можно было бы себе представить такое в качестве какого-то разового решения. Но зачем это нужно сейчас? Можно ведь создать полную иллюзию визита Путина куда-нибудь, например, в Чечню, на Камчатку или на Северный полюс. И в целом непонятно, он там на самом деле был, или нет. И вы не узнаете этого. Да, есть понятие консервов и тому подобное, но сейчас – это вопрос построения нарратива, это несложная задача, поэтому нет необходимости в таких решениях», – отметил Павловский.
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Есть в России такая традиция – двойников Путина считать. Нет, реальных двойников президента еще никто не нашел, но конспирологические теории по этому поводу появляются с завидной регулярностью. Большинство из них основаны на сопоставлении антропометрических и физиогномических данных главы российского государства, которые «эксперты» фиксируют на разного рода официальных и не очень снимках Владимира Владимировича.
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Как забурлила с начала года политическая жизнь в стране! Одно событие резонанснее другого: расследование Навального с «дворцом Путина», прибытие в Россию и арест оппозиционера, массовые митинги, прокатившиеся по России, «ответочка» властей и т.д. Что происходит? Что будет происходить? Конечно, этим интересуются многие люди, и пенсионеры, как-то в принципе привыкшие следить за политикой, тоже. И давая ответы на возникающие вопросы льется поток разномастной информации – в виде откровенной пропаганды, слухов и домыслов тех, кто считает, что не мешает и высказаться. Пытаются осмыслить происходящее и спрогнозировать будущее и более ясно представляющие себе ситуацию эксперты. К последним, наверное, есть смысл прислушаться, хотя тут тоже не все стопроцентно. Ниже предлагаем узнать несколько точек зрений, а соглашаться с ними или нет – ваше право.
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