Так существуют ли «двойники» Путина?

Есть в России такая традиция – двойников Путина считать. Нет, реальных двойников президента еще никто не нашел, но конспирологические теории по этому поводу появляются с завидной регулярностью. Большинство из них основаны на сопоставлении антропометрических и физиогномических данных главы российского государства, которые «эксперты» фиксируют на разного рода официальных и не очень снимках Владимира Владимировича.

Разумеется, что при наличии желания и должной технической сноровке можно сверстать весьма жизнеспособную версию и даже убедить определенное количество людей в ее правдивости. Проблема заключается лишь в том, что «поймать Кремль за руку» с «подставным» Путиным еще никому не удавалось. Однако сам вопрос продолжает витать в воздухе и нередко выплывает на поверхность. К примеру, не так давно на вопрос о двойниках Путина пришлось отвечать известному российскому журналисту, публицисту и политологу Глебу Павловскому в эфире YouTube-канала Ирины Шихман. Впрочем, ответ эксперта оказался в какой-то степени ожидаемым.

«Вы считаете, что в Путине не было отстраненности? Она была. Путин очень отстранен по отношению к населению страны, он же действительно сказал Немцову в ответ на его критику нового гимна, он сказал: "да брось, какой народ – такие и песенки". У него глубоко скептическая позиция по отношению к народу, это было всегда.

Есть ли у Путина двойники? Вообще-то говоря было бы странным, если бы для некоторых случаев у него их не было. В чем проблема в наличии двойника? В том, что ты не можешь его спрятать, об этом обязательно кому-то известно, он ведь не живет у тебя под кроватью. Должна существовать определенная группа обслуживания. А группа обслуживания – это группа утечки. А вторая проблема описана в романе Дюма. Однажды утром в твоей спальне может оказаться двойник, и никто, даже из тех, кто заметит подмену, не решится задать вопрос.

Но, думаю, у Путина двойников нет. Может быть, теоретически, можно было бы себе представить такое в качестве какого-то разового решения. Но зачем это нужно сейчас? Можно ведь создать полную иллюзию визита Путина куда-нибудь, например, в Чечню, на Камчатку или на Северный полюс. И в целом непонятно, он там на самом деле был, или нет. И вы не узнаете этого. Да, есть понятие консервов и тому подобное, но сейчас – это вопрос построения нарратива, это несложная задача, поэтому нет необходимости в таких решениях», – отметил Павловский.

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По инф. sobesednik.ru

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