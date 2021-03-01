Свежее из Госдумы: запрет на птичьи рынки, дельфинарии и чипирование домашних псов

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Депутаты Госдумы выступили с новыми инициативами, касающимися животных: планируется ввести запреты на их продажу в зоомагазинах, на обязательное чипирование домашних собак, а также на вылов касаток и дельфинов для использования в дельфинариях. (Неужели депутаты Госдумы кои-то веки говорят дельные вещи, предлагают правильные инициативы. Если они будут реализованы, то животным станет лучше, и это уже радует. - прим. МГ.)
Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что продажа животных в зоомагазинах и на птичьих рынках должна быть запрещена. По его словам, продажу животных в таких «точках» вполне можно приравнять к жестокому обращению со зверьем.
Своим мнением Бурматов поделился в прямом эфире в Instagram.
«Надо запрещать», — так оценил Бурматов продажу животных в зоомагазинах. Птичьи рынки, по его словам, тоже «надо запрещать». Условия, в которых животные содержатся в зоомагазинах, Бурматов назвал «безобразными». И привел пример: в зоомагазине животные могут месяцами сидеть в клетке без нормальной вентиляции. «Про птичьи рынки вообще молчу — это форменное безобразие», — заключил он.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России обязательное чипирование домашних собак.
«Нужно чипировать домашних собак, чтобы можно было предъявить претензии хозяину, если он выгнал пса на улицу», — сказал Жириновский, говоря о возможных способах решения проблемы с бродячими животными.
При этом он высказался за отлов и усыпление бродячих собак, «по крайней мере, там, где их слишком много и где они представляют угрозу для людей».
«Ну, сколько будем это терпеть? По всей стране от бродячих собак гибнут люди, домашние животные, теперь вот редкие животные. В этом виноваты те, кто принимал закон о содержании животных — это дело рук «собачьей мафии», — заявил Жириновский.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов высказался против эвтаназии безнадзорных животных.
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По морально-этическим соображениям в России предлагается запретить вылов касаток и дельфинов для использования в дельфинариях. Такой законопроект разработан в Госдуме.
Автором инициативы выступила депутат нижней палаты Светлана Бессараб. Она считает необходимым ввести в России запрет на вылов морских млекопитающих, в том числе в культурно-просветительских целях. Она указала, что это уже сделано во многих странах. Что касается «лечебного эффекта дельфинотерапии», то это, по данным Бессараб, не подтверждается ученым сообществом.
А тем временем в мире:
В США приступили к созданию дельфинов-роботов, которые должны стать альтернативой содержанию китообразных в неволе. За последние десять лет аквапарки снижают доходы из-за этических проблем и стоимости содержания животных.
Бывает и так, что дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, отметила депутат. Ситуация, по ее словам, абсурдная: государственные органы потом изымают его, а затем передают «на ответственное хранение» дельфинарию-заказчику, добиться реабилитации животных от которого практически невозможно.
В сопроводительных материалах автор признает: принятие законопроекта со временем фактически приведет к закрытию дельфинариев. По информации СМИ, в профильном комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды инициативу поддерживают и отмечают, что она может пойти на пользу природе.
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Депутаты Госдумы выступили с новыми инициативами, касающимися животных: планируется ввести запреты на их продажу в зоомагазинах, на обязательное чипирование домашних собак, а также на вылов касаток и дельфинов для использования в дельфинариях. (Неужели депутаты Госдумы кои-то веки говорят дельные вещи, предлагают правильные инициативы. Если они будут реализованы, то животным станет лучше, и это уже радует. - прим. МГ.)
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