За животными в цирках и зоопарках теперь будут присматривать инспекторы

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Если по результатам проверки выяснится, что там нарушают ветеринарные нормы и правила, заведения оштрафуют, а в крайних случаях даже конфискуют животных у нарушителей. Но куда отвезут питомцев, пострадавших от наплевательского отношения хозяев, и кто будет за них отвечать, в приказе Россельхознадзора не уточняется.
Тюрем для животных больше не будет
В начале прошлого года правительство утвердило постановление о лицензировании океанариумов, зоопарков и цирков, а также требования по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Это сделали, чтобы больше не повторилась история с приморской «китовой тюрьмой», где содержали 11 косаток и 90 белух. Незаконно выловленных животных выпустили на свободу лишь после вмешательства президента Владимира Путина.
До января 2022 года все учреждения, где животные содержатся в неволе, должны получить лицензии. Выдавать их зоопаркам будет Росприроднадзор, а циркам, дельфинариям и зоотеатрам — Россельхознадзор.
Чтобы получить документ, лицензиат обязан соблюдать требования закона об ответственном обращении с животными, а также ветеринарные нормы, утверждённые кабмином. Так, например, китообразных следует содержать в просторном бассейне, длина которого в два раза, а глубина — в полтора раза превышает габариты животного. Контролировать условия, в которых живут и гастролируют львы, слоны и дельфины, чиновники будут в том числе с помощью внеплановых проверок.
Не пускать нельзя
Согласно приказу Россельхознадзора, владельцы развлекательных учреждений не имеют права препятствовать обследованию своих заведений. Также они обязаны предоставлять в надзорное ведомство журнал наблюдения за животными, план профилактических мероприятий, трудовой договор с ветеринаром и другие документы. При этом владельцы вправе присутствовать при проверках и приглашать на них бизнес-омбудсмена. Также они могут обжаловать действия чиновников и добиваться возмещения упущенной выгоды.
При нарушении санитарных и ветеринарных требований проверяющие составят протокол и выпишут штрафы. А если окажется, что животных не кормят или держат в ужасных условиях, их могут и вовсе конфисковать у хозяев.
В Комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды поддержали документ, который ужесточает ответственность организаций, работающих в сфере индустрии развлечений с животными. По мнению зампредседателя комитета Кирилла Черкасова, внеплановые проверки позволят оперативно выявить все недостатки. «Невозможно быстро переделать вольер и сделать вид, что животному в нём комфортно», — сказал депутат. Не менее важно, по его мнению, установить, в каких условиях перевозят тигров и львов, как их содержат во время гастролей.
Конфисковали, а дальше?
При этом в комитете считают необходимым уточнить подведомственными актами регламент временного содержания диких зверей и морских животных при конфискации. В цирке хотя бы есть специальный корм, а хвостатых артистов осматривает ветеринар. Кто будет кормить и лечить животных, если их заберут у хозяев? Этими вопросами задались депутаты профильного комитета Госдумы. Если у ответственного ведомства нет ответа на них, эту проблему следует обсудить на площадке парламента, считает Черкасов.
«По-видимому, отвозить конфискованных животных будут в зоопарки», — предположил глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Сенатор заверил, что в палате регионов также намерены мониторить исполнение приказа Россельхознадзора, чтобы он не дал обратного эффекта.
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