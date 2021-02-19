Суд отпустил новосибирца, сбившего женщину с коляской из-за замечания

Кировский районный суд Новосибирска решил не заключать под стражу местного жителя, наехавшего на женщину с коляской. Сама пострадавшая была шокирована решением правосудия и планировала оспорить постановление.

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Напомним, что инцидент произошел 15 февраля. Житель Новосибирска по фамилии Волобуев наехал на женщину с коляской, которая сделала ему замечание из-за неправильной парковки. В итоге у нее перелом ноги. На помощь ей пришли очевидцы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица из хулиганских побуждений».

Примечательно, что в постановлении и на судебном заседании следователь заявлял, что ранее Волобуева уже привлекали к уголовной ответственности.

Однако суд отказался заключать его под стражу. Как выяснилось, потерпевшая не присутствовала на заседании суда. Женщина рассказала, что не знала дату и время начала процесса. Решение не брать под стражу обидчика поразило ее.

Собеседница заявила, что попытается обжаловать решение суда и хочет пообщаться со Следственным комитетом.

Волобуев, в свою очередь, заявил, что пострадавшая якобы кричала на него, а не делала замечание., добавив, что женщина трижды пыталась перекрыть ему проезд — и именно поэтому попала под колеса.

По инф. rosbalt.ru

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