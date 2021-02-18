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Больной или как?! Водитель намеренно сбил женщину с коляской, сделавшую ему замечание
По инф. Российской газеты   
18 Февраля 2021 г.
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В одном из новосибирских дворов произошел вопиющий случай — водитель намеренно наехал на женщину с коляской. Почему? Молодая мама сделала замечание за парковку на тротуаре. Казалось бы, все правильно. Но нет, самолюбие было задето... (Мерзкая и неприятная ситуация, в который раз доказывающая, что прежде чем садиться на руль, ответь честно на вопрос: а будешь ли ты соблюдать правила дорожного движения и честно не мешать пешеходам? - прим. МГ.)

В Новосибирске завели дело на водителя, намеренно сбившего женщину с коляской

36-летняя женщина вышла на прогулку с годовалым ребенком в коляске во двор дома № 20 по улице Александра Чистякова в Кировском районе Новосибирска. У подъезда с нарушением была припаркована Toyota Corolla. Она стояла на газоне и ограничивала свободный проход. Женщина открыла дверь машины, сделала водителю замечание и пошла дальше.

В ответ 48-летний мужчина, сидевший за рулем, наехал на женщину. Пострадавшая, а с ней и коляска с ребенком, упали на землю. Позже, уже в больнице, медики диагностировали у сибирячки перелом ноги.

По мнению следователей, лишь реакция очевидцев, бросившихся на защиту матери и ребенка, спасла их от гибели. Подозреваемый сейчас задержан, его допросили следователи. Они планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте водителя, который, по некоторым данным, работает доставщиком готовых блюд. По его версии, женщина сама встала на пути выезда.

Следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка из хулиганских побуждений. Уже установлено, что в 1999 году подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу.

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