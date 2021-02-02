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Путин задумался о создании внутреннего аналога ЕСПЧ
По инф. polit.ru   
02 Февраля 2021 г.
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Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос «о целесообразности создания российского суда по правам человека». Отвечают за эту задачу глава Верховного суда Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко, они должны подготовить на эту тему доклад к 1 июня 2021 года.

Путин поручил рассмотреть вопрос о создании российского суда по правам человека

Поручение о создании аналога ЕСПЧ в России глава государства дал по итогам встречи с членами Совета по правам человека в декабре 2020 года. С предложением создать российский суд по правам человека выступил член СПЧ, профессор РГАИС Евгений Мысловский. Путин одобрил идею и назвал ее правильной.

  • В 2015 году Путин утвердил поправки в закон о Конституционном суде РФ, которые фактически разрешают не выполнять решение Европейского суда по правам человека, если они противоречат Конституции.

В середине июля 2015 года КС РФ по запросу группы депутатов постановил, что решения ЕСПЧ могут исполняться в России лишь в случае, если они не противоречат основному закону страны. В документе отмечалось что в большинстве случаев коллизии между Конституцией РФ и Конвенцией по правам человека не возникают. Однако в случае, если конфликт возникнет, и ЕСПЧ даст трактовку, противоречащую Конституции РФ, Россия будет вынуждена отказаться от буквального исполнения решения ЕСПЧ. Суд тогда также указал, что законодатель вправе создать специальный правовой механизм обеспечения верховенства Конституции в таких случаях.

За 2019 год Минюст потратил чуть больше одного миллиарда рублей на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека, деньги были потрачены на оплату 1240 решений суда.

Кстати:

  • За два последних года ситуация с правами человека в России ухудшилась. К такому выводу пришли в правительстве ФРГ, следует из доклада об общей ситуации с правами человека в мире.

Ситуация с соблюдением прав человека в России, действительно, оставляет желать лучшего. Зачастую люди о своих правах попросту не знают, поэтому детей нужно обучать этому со школы (такое решение даже уже вроде бы принято). Пенсионеров выселяют из жилья, люди садятся в тюрьму по ложным обвинениям, полицейские выбивают показания под пытками, а на работе то тут, то там россиян ущемляют работодатели. И исправлять все это нужно в обязательном порядке. Поможет ли исправить ситуацию создание российского суда по правам человека? Смогут ли люди претендовать на объективность при рассмотрении дел? Ох, верится с трудом...

А вот заголовки на эту печальную тему:

Polit.ru

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