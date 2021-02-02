Путин задумался о создании внутреннего аналога ЕСПЧ

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос «о целесообразности создания российского суда по правам человека». Отвечают за эту задачу глава Верховного суда Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко, они должны подготовить на эту тему доклад к 1 июня 2021 года.
Поручение о создании аналога ЕСПЧ в России глава государства дал по итогам встречи с членами Совета по правам человека в декабре 2020 года. С предложением создать российский суд по правам человека выступил член СПЧ, профессор РГАИС Евгений Мысловский. Путин одобрил идею и назвал ее правильной.
В 2015 году Путин утвердил поправки в закон о Конституционном суде РФ, которые фактически разрешают не выполнять решение Европейского суда по правам человека, если они противоречат Конституции.
В середине июля 2015 года КС РФ по запросу группы депутатов постановил, что решения ЕСПЧ могут исполняться в России лишь в случае, если они не противоречат основному закону страны. В документе отмечалось что в большинстве случаев коллизии между Конституцией РФ и Конвенцией по правам человека не возникают. Однако в случае, если конфликт возникнет, и ЕСПЧ даст трактовку, противоречащую Конституции РФ, Россия будет вынуждена отказаться от буквального исполнения решения ЕСПЧ. Суд тогда также указал, что законодатель вправе создать специальный правовой механизм обеспечения верховенства Конституции в таких случаях.
За 2019 год Минюст потратил чуть больше одного миллиарда рублей на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека, деньги были потрачены на оплату 1240 решений суда.
Кстати:
За два последних года ситуация с правами человека в России ухудшилась. К такому выводу пришли в правительстве ФРГ, следует из доклада об общей ситуации с правами человека в мире.
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос «о целесообразности создания российского суда по правам человека». Отвечают за эту задачу глава Верховного суда Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко, они должны подготовить на эту тему доклад к 1 июня 2021 года.
Большая политика и ее "тайны" все больше волнуют рядовых граждан России, в т.ч. и нас, пенсионеров. Времена явно неспокойные - как-то оно дальше сложится? На сей счет есть немало слухов, домыслов и просто пропагандистского (со всех сторон!) вранья. А есть - экспертные мнения. Они, конечно, не являются абсолютно точными прогнозами - но учитывать их имеет смысл...
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от подмосковного Переделкино заявил о кризисе молодого поколения. Он заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры, сказал патриарх. И попросил родителей формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает Россию обеспечить главе карельского отделения научно-информационного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом) и историку Юрию Дмитриеву «справедливое судебное разбирательство на фоне опасений, что разбирательство против него политически мотивировано».
Серьёзный скандал разразился вокруг бывшей солистки группы «Мираж» Светланы Разиной. Зоозащитники обвинили певицу в том, что она выбросила своих собак на улицу! Впрочем, сама артистка с таким утверждением совершенно не согласна.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал об отношении к политику Алексею Навальному. Он считает, что оппозиционер всеми способами пытается добиться власти для продвижения личных целей, цитирует Медведева ТАСС.
Специалисты «Общественного контроля» проверили качество «Докторской» колбасы, представленной на прилавках российских магазинов. Они выяснили, что недобросовестные производители все чаще ради экономии в продукцию с маркировкой ГОСТ подмешивают посторонние компоненты. Из пяти проверенных образцов в четырех обнаружена ДНК курицы, которая не предусмотрена рецептурой.
Чтобы сохранить красоту и молодость как можно дольше, необходимо правильно ухаживать за собой. Красивая и чистая кожа всегда привлекает внимание, это придает уверенности в себе и повышает самооценку. Однако не всегда получается обеспечить правильный уход в домашних условиях. Поэтому лучше записаться в салон красоты, где настоящие специалисты проведут осмотр и назначат комплексные процедуры. Профессиональные косметологические средства помогают кардинально преобразить внешность, сделав её максимально привлекательной.
Популярная советская и российская актриса Ирина Алфёрова в последние годы редко появляется на публике и даёт интервью. Но недавно она рассказала о своих отношениях со вторым мужем, актёром Александром Абдуловым.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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