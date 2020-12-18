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Стоимость проезда на метро в Москве с 1 января снова вырастет
|По инф. sobesednik.ru
|18 Декабря 2020 г.
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Проезд в московском метро подорожает с 1 января 2021 года. Цена одной поездки по карте «Тройка» вырастет на два рубля с 40 до 42 рублей. То же относится к оплате по банковским картам — для них цена вырастет с 44 до 46 рублей.
Одна поездка по тарифу «Единый» подорожает сразу на три рубля с 57 до 60 рублей. Билет на 60 поездок в месяц обойдется в 2070 рублей, то есть вырастет на 1 рубль 67 копеек. Стоимость безлимитных тарифов на 90 и 365 дней останется без изменений.
«В 2020 году билетная выручка упала на треть, а в 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие в среднем вырастут на 6%», — объясняют в дептрансе. При этом там отмечают, что во время пандемии движение поездов не сокращалось, а расширение сети метро продолжилось.
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