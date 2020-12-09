Старейшая жительница Чехии скончалась в возрасте 109 лет

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В чешском селе Ближковице скончалась старейшая жительница Чехии Мария Голикова. В июле ей исполнилось 109 лет, сообщила староста села Шарка Ежкова.
В этом селе Мария прожила всю свою жизнь, работала в земледельческой сфере. По словам старосты, долгожительница была неконфликтным человеком и всегда старалась всем помочь, ее все уважали за доброту и сердечность. Отмечается, что Мария никогда не курила и почти не пила.
Теперь, согласно данным чешского госкомитета по статистике, старейшим жителем страны стала 108-летняя женщина из Праги.
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