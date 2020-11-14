Стало известно, сколько времени российской семье нужно копить на машину

Эксперты выяснили, сколько месяцев потребуется российской семье, в которой работают оба супруга, чтобы накопить на автомобиль, полностью откладывая зарплату одного из них.

Быстрее всего накопить на покупку автомобиля могут жители Барнаула. Им потребуется 6 месяцев и 10 дней, в Омске — 7 месяцев и 7 дней. В этих городах средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в III квартале оказалась заметно меньше средней по стране: в Барнауле — 190 тыс. рублей, а в Омске — 217 тыс. рублей.

Дольше всего копить на автомобиль семейным парам из Самары, Тольятти и Иркутска. В Самаре и Тольятти откладывать нужно 10 месяцев и 29 дней, в Иркутске — более 10 полных месяцев.

Еще интересное:

В Москве на то, чтобы накопить на автомобиль, у супругов уйдет 8 месяцев и 5 дней, а в Петербурге — 8 месяцев и 23 дня.

Чтобы рассчитать показатели, среднюю зарплату жителей страны, по данным Avito Работа по итогам III квартала 2020 года, сравнили со средней стоимостью подержанного автомобиля за тот же расчетный период. Оказалось, что подержанный автомобиль в III квартале стоил в среднем 300 тыс. рублей.

По инф. rosbalt.ru

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