Срочные вклады потеряли среди россиян былую привлекательность

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Большинство россиян предпочитают размещать накопления на классических депозитах для получения гарантированной доходности, однако 7% вкладчиков планирует закрыть их. К такому выводу пришли аналитики «Росгосстрах банка» и НАФИ.
«Срочные вклады теряют свою популярность. Из тех, кто пользовался ими ранее, 7% не планируют это делать в будущем», — приводит РИА «Новости» выдержки из исследования.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина не раз заявляла, что депозиты не теряют привлекательности для россиян, поскольку ставки по ним выше инфляции. В октябре годовая инфляция в стране составляла 3,99%, а средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады октября находилась на уровне 4,42%.
При этом за последние два года треть россиян уже изменила свои приоритеты в выборе финансовых продуктов. Так, 16% респондентов отметили, что начали пользоваться новыми сберегательными инструментами. Еще 5% опрошенных стали больше делать накоплений в валюте, 4% — в рублях, а 3% — начали создавать мультивалютную сберегательную корзину.
Напомним также, что в сентябре россияне сняли с валютных вкладов рекордную с апреля текущего года сумму — $1,15 млрд, следует из расчетов РИА «Новости» на основе данных ЦБ.
Россияне закрывают валютные депозиты с начала года: по итогам января-сентября отток достиг $11,8 млрд. При этом наибольший отток был зафиксирован в марте, когда клиенты сняли с валютных депозитов $4,5 млрд.
В позапрошлом месяце клиенты 217 кредитных организаций забрали со вкладов $1,217 млрд. Основной вклад в отток валюты с депозитов внесли системно значимые кредитные организации, при этом в сентябре в отличие от предыдущих месяцев ни один из них не показал положительную динамику.
Днем ранее газета «Известия» предупредила со ссылкой на прогноз Национального рейтингового агентства, что снижение ставок по вкладам вследствие мягкой денежно-кредитной политики Центробанка РФ и введение налога на доход с крупных депозитов может в 2020–2025 годах привести к перетоку 3,4 трлн рублей из банков в альтернативные инвестиционные инструменты.
По оценке НРА, большая часть этих средств может уйти на фондовый рынок, а также в недвижимость и наличную валюту.
Опрошенные издание эксперты фиксировали, что уже сейчас со срочных депозитов утекло порядка 1,7 трлн рублей.
В то же время, указали специалисты, в поисках альтернативных инвестиций гражданам нужно помнить о повышенных рисках. Например, с большой осторожностью вкладываться в дополнительное жилье с привлечением кредитных средств.
В наши дни уже практически невозможно представить, что люди когда-то обходились без бытовой техники. Мы привыкли, что электроприборы делают нашу жизнь комфортной, выполняют за нас домашнюю работу, облегчая наш труд и улучшая быт. И нередко случается так, что поломка какого-то домашнего бытового прибора нарушает привычный уклад жизни, можно сказать, выбивает нас из колеи. Хорошо, что сейчас существуют специализированные сервисные центры, которые могут быстро и качественно все починить, например, https://lg-helper.com/. Но нам все же интересно, какую бытовую технику приходится ремонтировать чаще и по каким причинам?
Современные технологии творят чудеса. Полезные в быту приборы получают всё большее количество функций. Но какой бы совершенной ни была техника, иногда она ломается. Мудрый человек спокойно воспринимает этот факт, и не пытается исправить тонкую аппаратуру самостоятельно с помощью молотка и зубила. Общим правилом стало применение услуг специалистов ремонтно-обсуживающих сервисов. Это важно и когда поломка произошла период действия гарантии, и после окончания срока гарантийного обслуживания, особенно если неисправности возникли в бытовых приборах от ведущих европейских производителей.
Промышленные и производственные компании, чтобы быть в сфере своей деятельности конкурентоспособными, стремятся использовать качественное оборудование. Например, всевозможные датчики. Так, ряд предприятий, которые относятся к агропромышленному комплексу (и не только) и ведут сельскохозяйственную работу, пользуются СУМ-1М. Это сигнализатор, необходимый для определения уровня муки в элеваторе, зерна, находящегося в зернотоках или помещенного в машину. На глаз ведь не определишь, да и не нужно, когда существует подобная умная техника.
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