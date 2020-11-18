Чего от курса доллара и евро в новом году ждем? Перевалит за сотку?

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Почти половина россиян (48%) полагают, что курсы доллара и евро в начале 2021 года останутся на уровне пиковых значений этого года, однако более четверти россиян считают, что евро и доллар превысят отметку в 100 рублей.
Согласно ноябрьскому опросу 30 тыс. пользователей медиаресурсов, 48% респондентов считают, что курс доллара и евро в начале следующего года останется на уровне пиковых значений этого года — в районе 80 и 95 рублей соответственно. При этом каждый четвертый (27%) считает, что и доллар, и евро превысят отметку в 100 рублей, еще 25% рассчитывают на сценарий, при котором доллар опустится до 70 рублей, а евро — до 85 рублей, сообщает ТАСС.
Напомним также, что российская нацвалюта с начала нынешнего года существенно обесценилась к доллару и евро. Мощное давление на рубль оказали общая паника на финансовых рынках из-за стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и опасений по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также обвал цен на нефть.
Так, сильная девальвация российской нацвалюты произошла 7 марта на международном рынке Forex, после того как днем ранее развалилась сделка ОПЕК+, — страны альянса не смогли договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки на более длительный период (с 1 апреля 2020 года).
После этого, 9 марта 2020 года, на финансовых и нефтяном рынках случился «черный понедельник», а 18 марта рынок охватила «черная среда» с очередным обрушением нефтяных котировок, — российская нацвалюта в ходе торгов на Московской бирже обновила (на тот момент) антирекорды к доллару и евро с февраля 2016 года, — 81 и 88 рублей соответственно.
Добавим, что, по данным Центробанка РФ, реальный эффективный курс рубля (с учетом инфляции) за октябрь 2020 года снизился на 2,2% (к валютам основных торговых партнеров РФ) относительно предыдущего месяца. При этом реальный курс рубля к доллару опустился за этот период на 2,3%, к евро — на 1,7%.
За 10 месяцев с начала текущего года реальный эффективный курс рубля упал на 17,1%.
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