Спрос на живые елки упал на треть

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
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Спрос на живые елки в России за последние три года снизился на 30%. Об этом свидетельствуют данные Федерального агентства лесного хозяйства.
В ведомстве связали снижение интереса к живым елям с ростом экологической грамотности. Еще одной причиной, по которой россияне отказываются от покупки деревьев, стало желание сэкономить. Кроме того, у некоторых натуральные ели вызывают аллергию.
Главными регионами-поставщиками новогодних елей традиционно являются Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области, Республика Татарстан, ХМАО, хвойные лапы заготавливают в Магадане.
Такой вид использования лесов приносит государству свыше 6 млн рублей, отметили в пресс-службе ведомства.
По данным федерального агентства, запасы ели в России составляют 9,9 млрд кубометров и располагаются на площади 76,6 млн гектаров. Это сравнимо с территорией всей Турции и в два раза больше площади Японии.
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Этот старинный обряд, впервые упомянутый в официальном документе в 1739 году, проводился исключительно в Вятской губернии. Участниками самобытного действа, известного с незапамятных времён и вплоть до XX века, были: курица, женщины и переодетый в бабий наряд мужчина.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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