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Спрос на живые елки упал на треть

По инф. polit.ru   
09 Декабря 2020 г.
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Спрос на живые елки в России за последние три года снизился на 30%. Об этом свидетельствуют данные Федерального агентства лесного хозяйства.

В России спрос на живые елки за три года упал на треть

В ведомстве связали снижение интереса к живым елям с ростом экологической грамотности. Еще одной причиной, по которой россияне отказываются от покупки деревьев, стало желание сэкономить. Кроме того, у некоторых натуральные ели вызывают аллергию.

Главными регионами-поставщиками новогодних елей традиционно являются Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области, Республика Татарстан, ХМАО, хвойные лапы заготавливают в Магадане.

Еще интересное:

Такой вид использования лесов приносит государству свыше 6 млн рублей, отметили в пресс-службе ведомства.

По данным федерального агентства, запасы ели в России составляют 9,9 млрд кубометров и располагаются на площади 76,6 млн гектаров. Это сравнимо с территорией всей Турции и в два раза больше площади Японии.

А вот что еще можно почитать на нашем сайте в связи с приближающимися праздниками:

Polit.ru

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