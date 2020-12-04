Новогодний венок на дверь из картона, мишуры и елочных игрушек

Традиционный рождественский венок – отличное украшение для дома. Его изготовление не займет много времени. Это простая и увлекательная поделка, которую вы можете осуществить даже вместе с ребенком.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы понадобятся: кусок картона, мишура, ножницы и клей.

Для декора можно использовать шишки и елочные игрушки. Подберите материалы, которые будут сочетаться по цвету. Отдавайте предпочтение шарам разного размера и фактуры, чтобы композиция не выглядела монотонной.

Выполнение работы

Для начала определитесь с размером будущего украшения. Возьмите картон и тарелки разного диаметра. Сначала обведите круг большого размера, а затем размера поменьше. Вырежьте из картона форму изделия. Помните, что толщина заготовки должна быть достаточной для дальнейшего декорирования.

Если хотите сымитировать елку, используйте зеленую матовую мишуру. Нанесите клей на картон и прикрепите конец мишуры. Затем обмотайте ее по всей заготовке. В конце снова намажьте клей и зафиксируйте мишуру. Припорошите иголки искусственным снегом из баллончика. Основа готова.

Теперь возьмите украшения для венка. В качестве декора могут служить еловые шишки, новогодние шарики, бусы, бантики и атласные ленты, сухоцветы и ветки с ягодами. Если нет возможности использовать природные материалы, в новогоднюю пору легко можно найти искусственные веточки падуба или шишки.

Приклейте шарики и остальной декор к картону, аккуратно раздвигая мишуру. Старайтесь, чтобы все части поделки гармонировали между собой. Создайте холодную зимнюю композицию, используя синий и серебристый цвета. Изысканно и благородно будут смотреться золотые и желтые элементы на зеленом фоне. Воспользуйтесь традиционной цветовой гаммой рождественских украшений: красный, белый и зеленый. Такой венок всегда будет смотреться стильно и уютно.

По окончанию работы не забудьте приклеить к обратной стороне изделия веревку, чтобы его можно было повесить на дверь или стену.

Такой венок послужит превосходным украшением не только для стены, окна или входной двери, но и для новогоднего стола. Поставьте в центр свечи и создайте уютный декор для праздника.Если ваша квартира не позволяет установить живую елку, прикрепите к изделию несколько еловых веточек. Также можно добавить аромата, привязав кусочки засушенного апельсина или палочки корицы. Тогда венок будет не только радовать глаз, но и наполнять комнату чудесным запахом.

По инф. lachat.ru

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