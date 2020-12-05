ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
Жабры и другие секреты таинственного Витаса
2020-11-07-16-54-21
Исключительный голос Витаса подарил ему билет на самую верхушку шоу-бизнеса. Но его творческая карьера завершилась так же стремительно, как и развивалась. В чём же...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Россияне назвали свои главные желания на Новый год

По инф. Российской газеты   
05 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Россияне хотят, чтобы в новом — 2021 году — у них были здоровье и высокая зарплата. Также они надеются, что пандемия коронавируса в следующем году все-таки закончится, как прогнозируют многие ученые.

Россияне назвали свои главные желания на Новый год

Об этом говорится в опросе, который провел сервис по поиску работы SuperJob.

Так, в преддверии Нового года более трети (35%) опрошенных загадают именно здоровье — себе, супругам, детям, родителям, родственникам и друзьям. Заработать много денег — второе по популярности желание россиян. Так ответили 8%.

По 7% респондентов загадают мира на земле и собственный карьерный рост. О счастье мечтают 6% опрошенных, почти столько же (5%) — об окончании пандемии COVID-19. Хотят обрести семью, вступить в брак 4% россиян, причем это число одинаково и среди мужчин, и среди женщин.

По 3% респондентов загадают под Новый год благополучие, стабильность, любовь и собственное жилье. В путешествия хотели бы отправиться 2% россиян. Один россиянин из 100 загадает рождение ребенка. О личном автомобиле мечтает 1% респондентов. А вот 8% не стали делиться своими желаниями — ведь считается, что если их произнести вслух, то они не сбудутся.

Еще на тему праздников на нашем сайте:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 