Россияне назвали свои главные желания на Новый год

Россияне хотят, чтобы в новом — 2021 году — у них были здоровье и высокая зарплата. Также они надеются, что пандемия коронавируса в следующем году все-таки закончится, как прогнозируют многие ученые.

Об этом говорится в опросе, который провел сервис по поиску работы SuperJob.

Так, в преддверии Нового года более трети (35%) опрошенных загадают именно здоровье — себе, супругам, детям, родителям, родственникам и друзьям. Заработать много денег — второе по популярности желание россиян. Так ответили 8%.

По 7% респондентов загадают мира на земле и собственный карьерный рост. О счастье мечтают 6% опрошенных, почти столько же (5%) — об окончании пандемии COVID-19. Хотят обрести семью, вступить в брак 4% россиян, причем это число одинаково и среди мужчин, и среди женщин.

По 3% респондентов загадают под Новый год благополучие, стабильность, любовь и собственное жилье. В путешествия хотели бы отправиться 2% россиян. Один россиянин из 100 загадает рождение ребенка. О личном автомобиле мечтает 1% респондентов. А вот 8% не стали делиться своими желаниями — ведь считается, что если их произнести вслух, то они не сбудутся.

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