ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Повысят ли в России пособия по уходу за инвалидами?
2020-08-07-10-38-16
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Два года без Олега Табакова: как дела в его семье и театрах?
2020-08-18-04-25-05
17 августа Народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет. 2 года, как худрука МХТ имени А. П. Чехова нет с нами. Как изменилась жизнь его семьи?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Собянин заявил о планах по «удвоению» метро Москвы

По инф. rosbalt.ru   
07 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Власти Москвы приняли решение об удвоении городского метро. При этом уже принято 70% программы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Собянин: В Москве принято решение удвоить метро

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, программу будут и дальше продвигать, «чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми». В противном случае, как пояснил столичный градоначальник, «город просто захлебнется» из-за растущего населения, передает телеканал «Москва 24».

  • Ранее стало известно, что до конца года в Москве построят три новых станции метро — «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская» и «Электрозаводская».

Собянин также отметил, что торговля и услуги в Москве уже вышли на докризисный уровень. «Ввод жилья немножко меньше, но сами вложения, сама строительная индустрия уже вышла на эти этапы», — добавил мэр.

Еще новости из Москвы и Подмосковья:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Протодьякон Андрей Кураев: У Церкви своя история болезни
    У Церкви есть неудержимая тяга решать свои и чужие проблемы с помощью государственной силы, считает протодьякон Андрей Кураев.
  • Биопрограмма для продления молодости и жизни VSH25 создана компанией IVAO
    Биопрограмма для продления молодости и жизни VSH25 создана компанией IVAO Команда специалистов российской компании IVAO создала биологическую программу для продления молодости и жизни. Задача экспериментального проекта – использовать собственные ресурсы человеческого организма для продления периода активной молодости и всей жизни, замедления процесса старения, улучшения психологического и физиологического состояния.
  • Собянин заявил о планах по «удвоению» метро Москвы
    Власти Москвы приняли решение об удвоении городского метро. При этом уже принято 70% программы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • Как избавиться от крыс и мышей навсегда
    Как избавиться от крыс и мышей навсегда Крысы и мыши – довольно опасные сожители. Они являются разносчиками заболеваний, могут разрушить большие запасы пищевых продуктов и просто повредить имущество. Быстрые, ловкие, адаптированные и очень умные зверьки тысячелетиями сопровождают людей. Избавиться навсегда от них еще не удалось, но с каждым годом ученые разрабатывают новые средства, помогающие очистить дом от «хвостатых вредителей».
  • Беларусь в начале сентября: массовые задержания и протесты по всей стране
    Тихая еще совсем недавно Беларусь не успокаивается - и очень похоже, что надежды на примирение Александра Лукашенко со значительной частью своего народа остаются призрачными... Да и хотят ли стороны этого "примирения"? После многотысячного марша в Минске в воскресенье силовики задержали почти 200 человек. Людей «хватали» не только в белорусской столице, но и в Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске, Браславе, Пинске, Щучине.
  • СМИ «вычислили» новую пассию Джонни Деппа
    Стало известно, с кем сейчас встречается голливудский актер Джонни Депп. Его избранницей стала 33-летняя немецкая модель Софи Германн, сообщает Daily Mail.
  • В Башкирии вспыхнули протесты против добычи золота у озера Талкас
    В Баймакском районе Башкирии прошла акция протеста против добычи золота недалеко от озера Талкас.
  • Поклонник Земфиры умер на её концерте
    Буквально все популярные исполнители признаются, что «живые» концерты для них – не только тяжелая работа, но и источник вдохновения, «подпитки» энергией от общения с залом. Но иногда на выступлениях случаются и трагические ситуации, от которых никто не застрахован.
  • Вакцина «Спутник V» взбудоражила западный мир
    Одно из самых влиятельных медицинских изданий мира — выходящий в Великобритании журнал The Lancet — рассказал об итогах двух этапов испытаний разработанной в РФ антиковидной вакцины.
  • Лаврову ситуация с Навальным напомнила «историю со Скрипалями»
    Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным и заявлением Берлина о его отравлении «Новичком» напоминает историю со Скрипалями, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
  • Без слов: врачи «скорой помощи» не вышли к умирающему на улице и уехали
    В Екатеринбурге мужчина умер на улице после того, как врачи «скорой» отказали ему в помощи.
  • «Кремль. Путину». Дайте всем пенсионерам выплату за ковид!
    Пандемия больно ударила по пенсионерам, но мало где региональные власти поддержали их. А ведь могли бы хотя бы тысячи по 4 выделить...
  • К концу недели в Европейскую Россию придет осень
    Понедельник, седьмое сентября, будет последним очень теплым днем в центре Европейской России. Уже со вторника здесь начнется период стремительного похолодания, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
  • Парадные залы Большого дворца в Петергофе откроются для посетителей
    13 сентября Петергоф отметит 315-летие с момента первого письменного свидетельства - именно в этот день в 1705 году Петр I упомянул будущую столицу фонтанов в своем походном журнале.
  • В России учреждена новая премия – имени Петра Великого
    Правительство учредило премию имени Петра Великого в связи с празднованием 350-летия со дня рождения монарха. Такое постановление кабмина вступает в силу 5 сентября.
  • В самарской школе внезапно умер здоровый ребенок
    В одной из школ Самары умерла старшеклассница. Ученице 10-го класса стало плохо после четвертого урока.
  • Девочка с мишкой в руке: в Волгограде появился памятник детям войны
    На День города в Волгограде открыли трогательную скульптуру - сталинградская девочка с плюшевым мишкой в руках. Она символизирует всех детей, переживших тяготы войны.
  • Как правильно выбрать диван, не посещая магазина?
    Как правильно выбрать диван, не посещая магазина? Как известно, нет худа без добра... Случившиеся со всеми нами события этого года, а именно длительная вынужденная самоизоляция дома, заставили нас пересмотреть свое отношение к покупкам через интернет. Теперь пользоваться онлайн услугами и магазинами начали даже те, кто раньше вообще никогда этого не делал. И в этом есть свои плюсы. Скажем, вам необходимо купить новый диван, но перспектива бродить многие часы по мебельным центрам абсолютно не радует. Выход очевиден: посетить интернет-магазин мягкой мебели и выбрать нужный предмет мебели прямо из дома! А чтобы покупка служила долго и только радовала, при выборе стоит знать нескольких полезных фактов о диванах.
  • Михайловский театр открывает новый сезон балетом по Гофману
    Михайловский театр откроет новый сезон балетом по сказке Гофмана. Премьера спектакля «Коппелия» пройдет 2 октября, сообщил театр.
  • Вы еще никогда не были в Риме?
    Вы еще никогда не были в Риме? Приезжая для ознакомления в какое-то новое место, хочется буквально прочувствовать душу выбранную территорию и не упустить здесь самое важное и самое лучшее. И поэтому к поездке нужно как следует подготовиться. Давайте, к примеру, задумаем отправиться в Рим.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 