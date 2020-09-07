Собянин заявил о планах по «удвоению» метро Москвы

Власти Москвы приняли решение об удвоении городского метро. При этом уже принято 70% программы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, программу будут и дальше продвигать, «чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми». В противном случае, как пояснил столичный градоначальник, «город просто захлебнется» из-за растущего населения, передает телеканал «Москва 24».

Ранее стало известно, что до конца года в Москве построят три новых станции метро — «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская» и «Электрозаводская».

Собянин также отметил, что торговля и услуги в Москве уже вышли на докризисный уровень. «Ввод жилья немножко меньше, но сами вложения, сама строительная индустрия уже вышла на эти этапы», — добавил мэр.

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По инф. rosbalt.ru

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