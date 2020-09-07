Собянин заявил о планах по «удвоению» метро Москвы

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Власти Москвы приняли решение об удвоении городского метро. При этом уже принято 70% программы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, программу будут и дальше продвигать, «чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми». В противном случае, как пояснил столичный градоначальник, «город просто захлебнется» из-за растущего населения, передает телеканал «Москва 24».
Ранее стало известно, что до конца года в Москве построят три новых станции метро — «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская» и «Электрозаводская».
Собянин также отметил, что торговля и услуги в Москве уже вышли на докризисный уровень. «Ввод жилья немножко меньше, но сами вложения, сама строительная индустрия уже вышла на эти этапы», — добавил мэр.
Команда специалистов российской компании IVAO создала биологическую программу для продления молодости и жизни. Задача экспериментального проекта – использовать собственные ресурсы человеческого организма для продления периода активной молодости и всей жизни, замедления процесса старения, улучшения психологического и физиологического состояния.
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