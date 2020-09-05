Московские троллейбусы вышли на музейный маршрут

В пятницу, 4 сентября, запущен единственный в городе музейный маршрут троллейбусов «Т». Он навсегда останется как память об этом виде транспорта, возившем москвичей с 1933 года по август 2020 года.

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Маршрут связывает Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу, где скоро откроется Музей транспорта Москвы. Этот маршрут не только способ передвижения, но и возможность погрузиться в историю «рогатого» транспорта.

Первыми открыли движение два обычных, еще пару недель назад ходивших в городе троллейбуса марки СВАРЗ-МАЗ. Но скоро по музейному маршруту пойдут ретротроллейбусы. Они будут ходить каждые 10-20 минут, а время в пути составит около 20 минут. Пассажиры смогут прокатиться по маршруту ежедневно с 08:30 до 20:00, для проезда не нужно будет покупать специальный билет.

С 25 августа 2020 года на рейсы троллейбусов вышли электробусы. С этого времени в столице началась новая эпоха электротранспорта. «Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед», — заявил гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

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