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В пятницу, 4 сентября, запущен единственный в городе музейный маршрут троллейбусов «Т». Он навсегда останется как память об этом виде транспорта, возившем москвичей с 1933 года по август 2020 года.
Маршрут связывает Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу, где скоро откроется Музей транспорта Москвы. Этот маршрут не только способ передвижения, но и возможность погрузиться в историю «рогатого» транспорта.
Первыми открыли движение два обычных, еще пару недель назад ходивших в городе троллейбуса марки СВАРЗ-МАЗ. Но скоро по музейному маршруту пойдут ретротроллейбусы. Они будут ходить каждые 10-20 минут, а время в пути составит около 20 минут. Пассажиры смогут прокатиться по маршруту ежедневно с 08:30 до 20:00, для проезда не нужно будет покупать специальный билет.
С 25 августа 2020 года на рейсы троллейбусов вышли электробусы. С этого времени в столице началась новая эпоха электротранспорта. «Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед», — заявил гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.
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Московские троллейбусы вышли на музейный маршрут
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