В Москве на двух линиях метро снизят стоимость проезда

В Москве снизят стоимость проезда на «фиолетовой» и «розовой» ветках метро. Эксперимент начнется в сентябре, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, дифференцированные тарифы планируется запустить на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. «Первая — одна из наиболее востребованных и загруженных, а Некрасовская линия участвует в проекте, так как на южном участке дублирует „фиолетовую“, — сказал Ликсутов в интервью РИА Новости. — Кто-то может из-за скидки отказаться от поездок по Некрасовской в пользу Таганско-Краснопресненской, тем самым мы можем не получить нужный эффект. Поэтому пилот пройдет на двух линиях».
Стоимость проезда обещают скинуть до 50%. То есть 20 рублей заплатят те, кто поедет на метро в конкретные часы — с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15. Проект, отметил Ликсутов, рассчитан на восемь месяцев — до апреля 2021 года.
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