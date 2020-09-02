Дома Москвы готовы к отопительному сезону

Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок — к 1 сентября.
Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
В общей сложности городскими службами подготовлено около 73 тыс. объектов, в том числе 33,9 тыс. многоквартирных домов, порядка 8,7 тыс. значимых социальных объектов и более 30,5 тыс. других объектов. Эта работа начинается сразу по окончании отопительного сезона. Во время подготовки к зиме проводятся гидравлические испытания на тепловых и водопроводных сетях для выявления возможных нарушений, ведется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, электросетей. Все оборудование тщательно проверяется и тестируется, чтобы исключить сбои в осенне-зимний период.
Как рассказал Бирюков, подготовка к осенне-зимнему периоду — одно из важнейших направлений работы комплекса городского хозяйства.
«В этом году из-за эпидемиологической ситуации был перенесен старт работ по проведению гидравлических испытаний, — сказал Бирюков. — В городе действовал режим повышенной готовности, многие жители работали удаленно, из дома, поэтому было принято решение перенести дату начала гидравлических испытаний, так как они предусматривают временное отключение горячего водоснабжения. Традиционно работы стартовали в начале мая, в этом году к ним приступили только 1 июля, они были выполнены в установленный срок — до 1 сентября».
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что к осенне-зимнему периоду по линии тепло- и энергокомпаний подготовлены более 16,5 тыс. тепловых сетей, 10,2 тыс. тепловых пунктов, 46 районных и квартальных тепловых станций, 96 малых котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ, 116 тыс. км электрических сетей, 162 высоковольтные и 20,6 тыс. трансформаторных подстанций.
Петр Бирюков сообщил, что в рамках подготовки к зиме в городе ведется ремонт дорог, мостов и тоннелей. «В настоящее время выполнено более 75% от общего объема работ по дорогам, всего запланирован ремонт более 900 дорожных объектов общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров, — подчеркнул он. — Завершен ремонт 12 мостов и тоннелей, до конца года в порядок приведут еще 19 таких сооружений».
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