Собянин рассказал, как изменились московские автовокзалы

В Москве реконструируют действующие и строят новые автовокзалы, которые соответствуют всем современным техническим требованиям и нормам безопасности. Многие из них входят в комплексы транспортно-пересадочных узлов, которые значительно экономят время москвичей и делают передвижение по городу более комфортным.

«В последние годы мы уделяли особое внимание развитию московских автовокзалов. В 2015-м открыли международный вокзал «Южные Ворота», в 2019-м — «Северные ворота», а в минувшем году — «Саларьево» и «Центральный» у метро «Щелковская», рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, «Центральный» теперь лучший в Москве. Автобусы приходят на 1 этаж, отправляются с 6-го, а между ними работают кафе, магазины и флагманский МФЦ. Также на территории есть детский уголок, все компактно и очень удобно.

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По инф. rosbalt.ru

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