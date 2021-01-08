Собянин рассказал, как изменились московские автовокзалы

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
В Москве реконструируют действующие и строят новые автовокзалы, которые соответствуют всем современным техническим требованиям и нормам безопасности. Многие из них входят в комплексы транспортно-пересадочных узлов, которые значительно экономят время москвичей и делают передвижение по городу более комфортным.
«В последние годы мы уделяли особое внимание развитию московских автовокзалов. В 2015-м открыли международный вокзал «Южные Ворота», в 2019-м — «Северные ворота», а в минувшем году — «Саларьево» и «Центральный» у метро «Щелковская», рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра, «Центральный» теперь лучший в Москве. Автобусы приходят на 1 этаж, отправляются с 6-го, а между ними работают кафе, магазины и флагманский МФЦ. Также на территории есть детский уголок, все компактно и очень удобно.
Новогодняя культурная феерия подходит к концу, а праздники скоро перейдут в разряд привычных будней. Но в Интернете всё ещё остаётся немало разнообразных трансляций, которые точно сумеют скрасить ваш досуг.
В недавнем интервью Сергей Сафронов, теперь уже бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов», рассказал, как на самом деле проходили съёмки. Сергей признался, что курьёзных ситуаций было достаточно, но не все они попали в эфир.
В Москве реконструируют действующие и строят новые автовокзалы, которые соответствуют всем современным техническим требованиям и нормам безопасности. Многие из них входят в комплексы транспортно-пересадочных узлов, которые значительно экономят время москвичей и делают передвижение по городу более комфортным.
8 января 1861 года в Санкт-Петербурге был издан первый номер журнала «Вокруг света». Это не только один из первых российских журналов — журнал «Вокруг света» стал еще и одним из первых в мире познавательных журналов.
По результатам исследования, в ходе которого изучалось, как идет восстановление пациентов после легкой формы COVID-19, ученые из Бельгии и Нидерландов предположили, что коронавирус может стать хроническим заболеванием.
Минувший год для певицы Азизы сложился не слишком радостно. Сначала из-за пандемии она лишилась концертов, а позже отменила свадьбу за несколько дней до торжества. Своего жениха звезда уличила в неверности.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к руководству Беларуси с советами по поводу решения политических проблем. Он предостерег от «майдана», но о самом насилии в отношении граждан не сказал ничего.
Подушки могут быть не только отличными приспособлениями для сна или комфортного отдыха. Они могут нести также и декоративную функцию в интерьере. Но для этого нужно выбрать для подушек какую-нибудь интересную наволочку. Сами подушки лучше приспосабливать в украшательских целях небольшого размера.
В Сочи следователи задержали уже пятерых человек, подозреваемых в причастности к возгоранию лесов. Дело в том, что в разных районах города-курорта с 1 января произошло порядка десяти природных пожаров!
Впервые о своей любви к Алле Пугачёвой Гоген Солнцев сообщил в конце прошлого года. В одном из интервью он рассказал, что во время очередной ссоры его супруга-пенсионерка Екатерина Терешкович с яростью сорвала со стены плакат любимой певицы шоумена.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.