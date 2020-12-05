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В Подмосковье открылись 36 пунктов вакцинации от коронавируса
По инф. polit.ru   
05 Декабря 2020 г.
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Для приема пациентов в Подмосковье уже открылись 36 пунктов по вакцинации от ковида. Власти планируют открыть в области всего 70 таких пунктов.

В Подмосковье открылись 36 пунктов вакцинации от коронавируса

«Всего на территории Московской области подготовлено 70 пунктов вакцинации в 46 городских округах Балашиха, Бронницы, Видное (Ленинский), Волоколамск, Воскресенск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королев, Красногорск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск (Богородское), Одинцово, Озеры, Орехово-Зуево, Подольск, Протвино, Пушкино, Раменское, Реутов, Руза, Сергиев Посад, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Фрязино, Химки, Чехов, Шатура, Щелково», — указано в сообщении ведомства.

Уже открытые пункты вакцинации расположены в Воскресенске, Видном, Домодедове, Егорьевске, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Наро-Фоминске, Ногинске , Одинцове, Подольске, Пушкине и Химках.

К настоящему моменту приветы 1 897 жителей Подмосковья, причем из них 1 262 медика.

  • В Москве с 5 декабря начнется массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинировать будут препаратом «Спутник V», который разработал Центр имени Гамалеи и который был первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в мире.

Сейчас вакцина все еще проходит третью, самую масштабную стадию испытаний. Окончательных данных о ее безопасности и эффективности пока не публиковали, однако, согласно промежуточным итогам испытаний, эффективность вакцины достигает 95%, сообщили 24 ноября в РФПИ.

Прививаться от коронавируса или нет - решать вам, ведь за свое здоровье каждый отвечает сам. А мы можем вам посоветовать почитать несколько публикаций по теме и ответить на вопрос лично:

Polit.ru

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