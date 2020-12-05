В Подмосковье открылись 36 пунктов вакцинации от коронавируса

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Для приема пациентов в Подмосковье уже открылись 36 пунктов по вакцинации от ковида. Власти планируют открыть в области всего 70 таких пунктов.
«Всего на территории Московской области подготовлено 70 пунктов вакцинации в 46 городских округах Балашиха, Бронницы, Видное (Ленинский), Волоколамск, Воскресенск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королев, Красногорск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск (Богородское), Одинцово, Озеры, Орехово-Зуево, Подольск, Протвино, Пушкино, Раменское, Реутов, Руза, Сергиев Посад, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Фрязино, Химки, Чехов, Шатура, Щелково», — указано в сообщении ведомства.
Уже открытые пункты вакцинации расположены в Воскресенске, Видном, Домодедове, Егорьевске, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Наро-Фоминске, Ногинске , Одинцове, Подольске, Пушкине и Химках.
К настоящему моменту приветы 1 897 жителей Подмосковья, причем из них 1 262 медика.
В Москве с 5 декабря начнется массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинировать будут препаратом «Спутник V», который разработал Центр имени Гамалеи и который был первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в мире.
Сейчас вакцина все еще проходит третью, самую масштабную стадию испытаний. Окончательных данных о ее безопасности и эффективности пока не публиковали, однако, согласно промежуточным итогам испытаний, эффективность вакцины достигает 95%, сообщили 24 ноября в РФПИ.
Прививаться от коронавируса или нет - решать вам, ведь за свое здоровье каждый отвечает сам. А мы можем вам посоветовать почитать несколько публикаций по теме и ответить на вопрос лично:
Закон об «амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» приведен в исполнение структурами МВД Беларуси. Отметим, что в России амнистию, напротив, решили не проводить...
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