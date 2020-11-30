ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Собчак и Богомолов могут скоро развестись?..
2020-11-01-08-52-47
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Московской области продлили самоизоляцию для пожилых
По инф. polit.ru   
30 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Власти Московской области продлили до 13 декабря действие режима самоизоляции для пожилых людей и жителей региона с хроническими заболеваниями. Блокировка их проездных сохраняется.

В Московской области продлили самоизоляцию для пожилых

Тем, кому необходимы листки нетрудоспособности, обещают оформить документы без посещения поликлиник.

На тот же срок в регионе сохраняется дистанционное обучение в вузах и колледжах. Студенты тоже не смогут воспользоваться своими проездными. По данным регионального министерства образования, на «дистант» с 16 ноября перешли МГОУ, Университет «Дубна», Технологический университет в Королеве, Коломенский университет, Орехово-Зуевский университет и АСОУ, а также 49 колледжей.

Продлевается запрет на массовые мероприятия, выставки, спортивные состязания, лекции, рекламные акции с большим количеством участников. Исключение составляют только спортивные мероприятия без зрителей. Эту меру впервые ввели 21 октября.

24 ноября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона не планируют вводить дополнительные ограничения. Он даже добавил, что часть из них к Новому году власти региона хотели бы снять. С тех пор заболеваемость выросла с 970 заболевших в сутки до 1 058.

Московская область находится на третьем месте после Москвы и Петербурга по числу заразившихся в России.

  • Коронавирусная хроника на нашем портале - по ссылке.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 