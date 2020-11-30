В Московской области продлили самоизоляцию для пожилых

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
Власти Московской области продлили до 13 декабря действие режима самоизоляции для пожилых людей и жителей региона с хроническими заболеваниями. Блокировка их проездных сохраняется.
Тем, кому необходимы листки нетрудоспособности, обещают оформить документы без посещения поликлиник.
На тот же срок в регионе сохраняется дистанционное обучение в вузах и колледжах. Студенты тоже не смогут воспользоваться своими проездными. По данным регионального министерства образования, на «дистант» с 16 ноября перешли МГОУ, Университет «Дубна», Технологический университет в Королеве, Коломенский университет, Орехово-Зуевский университет и АСОУ, а также 49 колледжей.
Продлевается запрет на массовые мероприятия, выставки, спортивные состязания, лекции, рекламные акции с большим количеством участников. Исключение составляют только спортивные мероприятия без зрителей. Эту меру впервые ввели 21 октября.
24 ноября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона не планируют вводить дополнительные ограничения. Он даже добавил, что часть из них к Новому году власти региона хотели бы снять. С тех пор заболеваемость выросла с 970 заболевших в сутки до 1 058.
Московская область находится на третьем месте после Москвы и Петербурга по числу заразившихся в России.
Коронавирусная хроника на нашем портале - по ссылке.
Наверное, очень многим людям интересно, как долго будет оставаться у власти российский президент Владимир Путин. Ведь что-то, безусловно, происходит в верхах. Но что? Стартует или уже стартовал транзит передачи высоких полномочий или идет планомерное укрепление позиций и покинуть должность руководителя государства никто и не помышляет?
На набережной Феодосии неподалеку от Картинной галереи Айвазовского торжественно открыли памятник отличившемуся в русско-персидских и русско-турецких войнах генералу от инфантерии Петру Котляревскому, который нашел в приморском городе последний приют.
Подготовка автомобиля к зиме. Начинается она, как правило, с подбора шин. Для владельцев легкого коммерческого транспорта, а их по данным «Автостат» в России более 4 млн, этот процесс особо важен. От надежности шин зависят безопасность пассажиров и сохранность грузов. Так что же выбрать? С шипами или без них?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.