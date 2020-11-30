В Московской области продлили самоизоляцию для пожилых

Власти Московской области продлили до 13 декабря действие режима самоизоляции для пожилых людей и жителей региона с хроническими заболеваниями. Блокировка их проездных сохраняется.

Тем, кому необходимы листки нетрудоспособности, обещают оформить документы без посещения поликлиник.

На тот же срок в регионе сохраняется дистанционное обучение в вузах и колледжах. Студенты тоже не смогут воспользоваться своими проездными. По данным регионального министерства образования, на «дистант» с 16 ноября перешли МГОУ, Университет «Дубна», Технологический университет в Королеве, Коломенский университет, Орехово-Зуевский университет и АСОУ, а также 49 колледжей.

Продлевается запрет на массовые мероприятия, выставки, спортивные состязания, лекции, рекламные акции с большим количеством участников. Исключение составляют только спортивные мероприятия без зрителей. Эту меру впервые ввели 21 октября.

24 ноября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона не планируют вводить дополнительные ограничения. Он даже добавил, что часть из них к Новому году власти региона хотели бы снять. С тех пор заболеваемость выросла с 970 заболевших в сутки до 1 058.

Московская область находится на третьем месте после Москвы и Петербурга по числу заразившихся в России.

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Polit.ru

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