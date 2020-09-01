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Следствие давит на Фургала, но он отказался признавать вину
По инф. sobesednik.ru   
01 Сентября 2020 г.
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал адвокату, что в СИЗО «Лефортово», где он сейчас находится, на него оказывают давление.

Следствие давит на Фургала, но он отказался признавать вину

«Вы не представляете! На меня тут сильно давят!» — заявил Фургал своему адвокату по видеосвязи в перерыве между заседаниями (цитата по ТАСС).

Как передает источник агентства в правоохранительных органах, под давлением он также понимает и предложения следователей признать вину. «Следственный комитет предложил Фургалу заключить досудебное соглашение», — объясняет он, отмечая, что бывший губернатор отказался делать это.

При этом ему до сих пор не предъявили ключевое обвинение в убийстве, потому что дело было закрыто ещё 16 лет назад, а для его возобновления нужно решение суда, обращает внимание «КоммерсантЪ».

По информации газеты, в 2004 году прокуратура Хабаровска признала Фургала непричастным к убийству Евгения Зори. Для того чтобы оспорить это решение, следователи обратились в Басманный суд 31 июля, но после отмены запрета Фургал обратился в Мосгорсуд, чтобы оспорить такое решение. Если Мосгорсуд не подтвердит законность этого решения, следователи не смогут предъявить Фургалу обвинение в убийстве.

«КоммерсантЪ» со ссылкой на источники пишет о коррупционной составляющей в связях экс-главы региона с хабаровскими силовиками.

Мы подробно рассказываем обо всей ситуации с задержанием Фургала и последующими протестами. Вот некоторые заголовки:

По инф. sobesednik.ru

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