Следствие давит на Фургала, но он отказался признавать вину

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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал адвокату, что в СИЗО «Лефортово», где он сейчас находится, на него оказывают давление.
«Вы не представляете! На меня тут сильно давят!» — заявил Фургал своему адвокату по видеосвязи в перерыве между заседаниями (цитата по ТАСС).
Как передает источник агентства в правоохранительных органах, под давлением он также понимает и предложения следователей признать вину. «Следственный комитет предложил Фургалу заключить досудебное соглашение», — объясняет он, отмечая, что бывший губернатор отказался делать это.
При этом ему до сих пор не предъявили ключевое обвинение в убийстве, потому что дело было закрыто ещё 16 лет назад, а для его возобновления нужно решение суда, обращает внимание «КоммерсантЪ».
По информации газеты, в 2004 году прокуратура Хабаровска признала Фургала непричастным к убийству Евгения Зори. Для того чтобы оспорить это решение, следователи обратились в Басманный суд 31 июля, но после отмены запрета Фургал обратился в Мосгорсуд, чтобы оспорить такое решение. Если Мосгорсуд не подтвердит законность этого решения, следователи не смогут предъявить Фургалу обвинение в убийстве.
«КоммерсантЪ» со ссылкой на источники пишет о коррупционной составляющей в связях экс-главы региона с хабаровскими силовиками.
Мы подробно рассказываем обо всей ситуации с задержанием Фургала и последующими протестами. Вот некоторые заголовки:
Америка, Америка.... Для многих это недосягаемая страна, о посещении которой можно только мечтать. Мы о ней знаем кажется что очень много, но на самом деле, наверное, в то же время и мало. Вот, например, день рождения. У нас это часто подразумевает хороший стол (дома, в кафе или ресторане), который для своих гостей подготовил именинник. А вот в Америке все обстоит не так. Тут наоборот гости именинника угощают, а виновник торжества ничегошеньки не платит – ни за себя, ни за еду и напитки своих приглашенных. Или измерение температуры. У нас, чтобы узнать этот показатель, градусник человеку ставят под мышку. А в Америке принято измерять температуру, положив градусник в рот.
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