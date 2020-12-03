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«Поволжскому маньяку» предъявили обвинение в 26 убийствах пенсионерок. И это не конец?..
По инф. rosbalt.ru   
03 Декабря 2020 г.
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Задержанному 38-летнему жителю Казани Радику Тагирову предъявлено обвинение в 26 убийствах российских пенсионерок в десяти регионах и одно покушение на убийство. Он арестован на два месяца.

«Может быть больше»: «поволжскому маньяку» предъявлено обвинение в 26 убийствах пенсионерок

Как сообщили в СК РФ, Тагиров уже признал вину и дал показания. Ранее он был дважды судим — в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу. До задержания — работал слесарем в частной компании.

Дома у обвиняемого проведен обыск, назначена генетическая экспертиза.

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«Также проверяется причастность Тагирова к другим преступлениям», — подчеркнула представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее правоохранители не исключали, что убийств на его счету может быть больше.

Напомним, что массовые убийства пожилых женщин были совершены в 2011–2012 годах. Преступник на допросе рассказал, что первое убийство совершил «вроде в 2010 году», и поводом был голод. Тогда он освободился из колонии, ему негде было жить и не было работы.

Позднее он стал подкарауливать пенсионерок, идущих с покупками из магазина или с рынка, и под разными предлогами — пользуясь жалостью женщин или представляясь работником ТСЖ — проникал в квартиру, дожидался пока женщина отвернется и душил подручными средствами. После убийств — забирал деньги и ценности. Иногда добыча была совсем небольшой.

При этом на допросе мужчина не смог объяснить, зачем он убивал пенсионерок, если мог просто ограбить и уйти: «Можно было [не убивать], но я почему-то этого не делал». На вопрос, почему он выбирал именно пожилых женщин, Тагиров ответил: «Не могу объяснить».

По инф. rosbalt.ru

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