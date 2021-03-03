Андрей Малахов рассказал, сколько получают участники программы «Прямой эфир» за появление в студии

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По его словам, выплаты участникам шоу за последний год уменьшились. Во время одного из обсуждений в социальной сети Clubhouse Малахов сообщил, что эксклюзивное интервью с участием членов семьи известных людей после скандала или смерти может стоить от 200 до 500 тысяч рублей. Такие гонорары уже получали родные покойной певицы Валентины Легкоступовой, актера Владимира Чонкина, создателя «Ералаша» Бориса Грачевского и родственники певицы Любови Успенской.
От 100 до 150 тысяч рублей за интервью получают звезды 90-х, в частности, актрисы Татьяна Васильева и Елена Проклова. От 50 до 100 тысяч рублей могут заработать непубличные участники происшествий, связанных с известными людьми.
Участники ток-шоу могут рассчитывать на суммы от 20 до 50 тысяч рублей. Так, как уточнил Малахов, платят телеведущей Дане Борисовой, актрисе Эвелине Бледанс или певцу Данко.
Шоумен также рассказал о крупных запросах самих звезд, например, мужа певицы Наташи Королевой, стриптизера Тарзана. Сергей Глушко был готов публично рассказать о своей любовнице за 2 млн рублей. При этом ни один из телеканалов не согласился с требованиями артиста.
Кроме того, Малахов припомнил звезду турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, исполнившую роль Хюррем, которая запросила за участие в ток-шоу 30 тысяч долларов (около 2,2 млн рублей).
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