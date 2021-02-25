Скопинский маньяк выходит на свободу. И он мечтает отомстить жертвам...

Уроженец Рязанской области Виктор Мохов, которого называли «скопинским маньяком», в начале марта освободится из колонии после 17 лет заключения. Он прославился на всю страну своими чудовищными злодеяниями: мужчина четыре года держал в заточении двух девочек и насиловал их.

В 2000 году Мохов похитил двух девочек 14-ти и 17-ти лет и почти четыре года держал их в подвале и насиловал. Одна из жертв дважды родила от него детей, но Мохов отбирал их. Освободили пленниц только мае 2004 года, когда девушкам удалось передать на волю записку о своем положении. В 2005 году Мохова осудили к 17 годам колонии строгого режима.

Сокамерник Мохова утверждал, что тот планирует отомстить девушкам.

«На мой взгляд, этот физически бодрый дед. За эти годы он стал матерым сидельцем, хоть и „петух“. Мохов пишет жалобы, наверное, надеется выбить компенсацию из-за нарушений в приговоре, которые он якобы нашел. Бывало, бубнил себе под нос про то, что скоро выйдет и всем расскажет правду о своих потерпевших, что у него компромат на них», — рассказывал мужчина, отбывавший наказание в той же саратовской колонии, где сидит маньяк.

Мохова о планируется отпустить уже 3 марта. После этого за ним будет установлен надзор сроком на шесть лет. В этом году Виктору Мохову исполнится 71 год.

Не всё известно науке о том, почему у людей возникает потребность убивать и насиловать других. И хорошо, что ученые бьются над закономерностями в поведении маньяков, пытаются вычислить в их поступках какие-то алгоритмы. Надеемся, что когда-нибудь в этой теме будет меньше оставаться вопросов без ответов и многие преступления предотвратят. Потому что после убийц на земле остается большое человеческое горе, принесенное близким и родным жертв. Да и сами жертвы были бы живы, знай наука ответ на вопрос: почему?..

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По инф. rosbalt.ru

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