Скончался Валентин Гафт

Валентин Гафт в субботу, 12 декабря, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщила его жена Ольга Остроумова.

Новость о смерти артиста опубликовал и московский театр «Современник», в котором Гафт работал с 1969 года. Причина его смерти не уточняется.

В августе 2019 года Гафт попал в больницу после инсульта.

Валентин Гафт окончил Школу-студию МХАТ и дебютировал в Театре имени Моссовета. Позднее он работал в Московском драматическом театре (ныне Театр на Малой Бронной) и Театре имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»), а затем перешел в «Современник».

Валентин Гафт в фильме "Чародеи"

Актер запомнился ролями в таких культовых советских фильмах, как «Гараж», «Небеса обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Чародеи».

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По инф. rosbalt.ru

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