Сын олигарха рассказал, за что получил награду от президента

Певец и сын олигарха Юрий Киселев (ЮрКисс) впервые прокомментировал полученную от президента РФ Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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По словам старшего сына близкого к Кремлю влиятельного продюсера Владимира Киселева, для него «это большая честь». ЮрКисс в интервью рассказал, что его наградили за организацию концертов в Донецке и в Крыму.

«Руководство страны так высоко оценило вклад нашей команды в проведение мероприятий, организацию концертов в ДНР, ЛНР, в Крыму», — пояснил певец, добавив, что удостоился награды также за участие в восстановлении храмов и за организацию выступления артистов в честь празднования Дня Победы на базе Хмеймим в Сирии.

Напомним, что получение медали 23-летним певцом спровоцировало негодование в соцсетях и возмутило даже известных представителей российской эстрады. Звезды гадают, что должен был сделать российский музыкант, чтобы в 23 года его наградили государственной медалью «За заслуги перед Отечеством»?

О «большом вкладе» можно судить, послушав хотя бы пару песен ЮрКисса.

«Где-то моя бейба без меня, меня она не знает — это зря!», — поется в песне ЮрКисса «Лишь она». Там есть и такие строки: «Фар-фар, кидебу, фар-пиду, комбинация джаз, я решаю на ходу, просекаю фишку на раз-два, один взгляд, искра — и со мной она».

Не понял ситуации и актер Леонид Ярмольник. «Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка… Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало», — пояснил артист и предложил забрать у певца ЮрКисса медаль.

Отметим, у владельца «Русской медиагруппы» Киселева есть еще один сын — ему 20 лет, он выступает, взяв псевдоним ВладиМир. Он тоже творчески развит и уже успел написать песню под названием «Письмо президенту». В ней есть такие строчки: «Родился я в тот день и год, когда вознес его народ, и он в Кремле дал клятву мне и всей огромнейшей стране». «Товарищ президент, и мне, и всем моим друзьям, и даже девушке моей не надо вовсе перемен. Товарищ президент, я присягнуть готов вождю за то, что подняли страну с колен», — поется в песне ВладиМира.

Пользователи Сети иронично подмечают, что за эти строки второй сын Киселева, вероятно, может быть удостоен ордена за заслуги даже не второй, а первой степени.

Отметим, что орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в свое время вручали композиторам, ректорам, губернаторам, артистам. За последнее время его обладателями становились Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Александр Збруев, Эдита Пьеха, а теперь и сын Владимира Киселева ЮрКисс.

По инф. rosbalt.ru

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