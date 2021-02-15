«Это дно»: Путин наградил сына олигарха орденом «За заслуги перед Отечеством»

Очередной скандал в российском шоу-бизнесе. Владимир Путин вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 23-летнему исполнителю под псевдонимом ЮрКисс, который поет песни о том, как он «просекает фишку» и ищет «свою бейбу». Так чем чем ЮрКисс заслужил такую почетную награду? Ответ прост: он - сын близкого к Кремлю влиятельного продюсера.

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Вручение ордена поп-исполнителю Юрию Киселеву вызвало негодование в соцсетях и возмутило известных представителей российской эстрады. Звезды гадают, что должен был сделать российский музыкант, чтобы в 23 года его наградили государственной медалью «За заслуги перед Отечеством»? Парень не стал российским музыкантом, вошедшим в топ Billboard 200, не выиграл Евровидение, а уже получил такую награду. Ответ прост: ЮрКисс — старший сын близкого к Кремлю влиятельного продюсера Владимира Киселева.

Ему всего 23, но в президентском указе от 12 февраля говорится, что этот исполнитель награждается «за многолетнюю творческую деятельность», а также «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».

О «большом вкладе» можно судить, послушав хотя бы пару песен ЮрКисса.

«Где-то моя бейба без меня, меня она не знает — это зря!», — поется в песне ЮрКисса «Лишь она». Там есть и такие строки: «Фар-фар, кидебу, фар-пиду, комбинация джаз, я решаю на ходу, просекаю фишку на раз-два, один взгляд, искра — и со мной она».

Не понял ситуации и актер Леонид Ярмольник. «Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка… Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало», — пояснил артист и предложил забрать у певца ЮрКисса медаль.

Отметим, у владельца «Русской медиагруппы» Киселева есть еще один сын — ему 20 лет, он выступает, взяв псевдоним ВладиМир. Он тоже творчески развит и уже успел написать песню под названием «Письмо президенту». В ней есть такие строчки: «Родился я в тот день и год, когда вознес его народ, и он в Кремле дал клятву мне и всей огромнейшей стране». «Товарищ президент, и мне, и всем моим друзьям, и даже девушке моей не надо вовсе перемен. Товарищ президент, я присягнуть готов вождю за то, что подняли страну с колен», — поется в песне ВладиМира.

Пользователи Сети иронично подмечают, что за эти строки второй сын Киселева, вероятно, может быть удостоен ордена за заслуги даже не второй, а первой степени.

Отметим, что орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в свое время вручали композиторам, ректорам, губернаторам, артистам. За последнее время его обладателями становились Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Александр Збруев, Эдита Пьеха, а теперь и сын Владимира Киселева ЮрКисс.

По инф. rosbalt.ru

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