Школьные обеды внуков: следить за качеством предложили родителям

Михаил Мишустин предложил привлекать родителей к контролю за качеством питания в школьных столовых. До этого проверить завтраки и обеды в школах хотели прокуроры.

«В барнаульской школе, где мы были родители принимают участие в контроле за организацией питания, я сам это видел, — отметил Мишустин. — Это очень хороший опыт, надо и в других школах активнее привлекать родителей к этой работе: они лучше всех понимают, что нужно их детям, что будет им на пользу».

В марте громкий скандал с пищевым отравлением детей произошел в Красноярске. 115 детей из 27 школ города получили отравление. Первым подозреваемым стал председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка», на складах хранились овощи и фрукты для изготовления школьного питания.

Возбудителей иерсиниоза нашли в складских помещениях СПК «Аленушка», а также в цехе ООО «Респект», которое занимается первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых. Специалисты обнаружили многочисленные нарушения правил хранения продукции, отсутствие контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, отсутствие лабораторных исследований и испытаний овощной продукции.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Дела расследуются по ч. 2 ст. 238 УК о нарушении хранения или сбыта продуктов, не отвечающем требованиям безопасности здоровья несовершеннолетних потребителей и ст. 236 УК о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Организатором питания детей в школах, где пострадали ученики, является ООО «Развитие». Оно получало овощи от ООО «Респект», которое в свою очередь закупало эту продукцию у СПК «Аленушка». Директор компании «Респект» Елена Безруких объявлена в розыск.

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По инф. rosbalt.ru

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