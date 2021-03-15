Об ужасах в школьных столовых и что огорчило пензенского губернатора

Два возмутительных случая произошли в школах Пензы. В одной из них оказалось, что повар готовит голыми руками, а котлеты дают полусырыми. А во-второй родителей заставили срочно купить за свои деньги портреты президента и губернатора.

Родители учеников пермской школы № 135 возмутились тем, как и что готовят в столовой для детей. В пензенской школе № 78 перед ежегодной конференцией работников образования города «наводили марафет».

Одна из мам рассказала и показала, как повар мешала салат голыми руками. Видео ей прислала 11-летняя дочь, которая часто отказывалась и раньше есть в столовой, а теперь категорически не хочет там питаться. На видео повар без перчаток готовит еду. Она берет в руку горсть моркови и перекладывает его в другую кастрюлю.

«У меня волосы дыбом встали, ведь так быть не должно», — возмущается мать ребенка. По ее словам, не ест в школьной столовой не только ее дочь. Другие дети тоже жалуются, что готовят там невкусно.

По словам женщины, одна из школьниц сфотографировала и отправила маме снимок «странной» котлеты. Мать попросила положить еду в пакет и принести домой. Оказалось, что котлета действительно была полусырая внутри. Затем мама и дочь вместе с котлетой отправились к директору, а потом — к повару. Пробовать эту котлету повар отказалась, но объяснила, что это «просто говядина так выглядит, а на самом деле котлета нормальная».

«Средства на школьные обеды выделяются, неужели нельзя приготовить нормально, чтобы дети это ели», — возмущаются родители школьников. Они неоднократно жаловались на качество питания, но ситуация не меняется.

При этом родителей не пускают в школу проверить питание, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку, рассказывают мамы. Они отмечают, что готовы даже доплачивать, если детям действительно будут готовить из хороших продуктов, и это будет вкусно.

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Другой скандал разразился в школе №78. Здесь мам и пап школьников попросили за свой счет «срочно купить» портреты Владимира Путина и губернатора региона Ивана Белозерцева, а также распечатать тексты гимнов России и Пензенской области. Такие просьбы рассылали в классных чатах в мессенджерах накануне конференции классные руководители и члены родительских комитетов.

Родители возмущены — они никогда не сдавали деньги на подобные цели, кроме того, в школе есть дела поважнее. Школьное руководство занято не тем — вместо того чтобы контролировать школьное питание и не допускать отравлений, там вешают портреты и «навязывают политику», уверены родители.

Ранее 22 ученика именно 78-й школы отравились обедами, детям пришлось обращаться к врачам. Скандал дошел до Роспотребнадзора, была проведена проверка. В итоге в столовой нашли серьезные нарушения — руководство школы было привлечено к ответственности.

В то же время губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проверить сообщение о принуждении родителей учеников школы в Пензе к покупке портретов главы региона.

«Прочитал новость о том, что в 78-й пензенской школе родителям кто-то велел покупать мои портреты. Очень огорчен. Если это правда и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство. Я в подобном проявлении „уважения“ к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю. Поручаю министру образования Пензенской области провести в школе служебную проверку, выявить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности», — говорится в заявлении Белозерцева.

Губернатор заранее извинился перед родителями школьников.

«Со своей стороны, если информация подтвердится, хочу заранее принести извинения родителям учеников. Поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами строго запрещены. Обо всех случаях подобных действий со стороны представителей школ прошу сразу же сообщать… Если это была инициатива кого-то из родительского комитета, то убедительно прошу таких действий впредь не совершать», — отметил он.

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По инф. rosbalt.ru

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