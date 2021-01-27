На школьные обеды заглянут прокуроры. Может и попробуют

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Генеральная прокуратура РФ после массовых отравлений школьников в Подмосковье инициировала проверку организации питания в школах и детских учреждениях по всей стране.
Как сообщили в надзорном ведомстве, прокуроры оценят контрактную систему при организации питания детей, а также качество услуг, оказываемых сторонними компаниями. Кроме того, проверят обеспечение условий перевозки и хранения продуктов питания, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, контроль за поступающей и готовой продукцией, реализацией требований к ее хранению. Будет проверено и соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.
Проверка начата из-за участившихся случаев массовых отравлений в школах и детсадах из-за некачественного питания, подчеркнули в Генпрокуратуре.
В середине января в Подмосковье произошли случаи массового отравления школьников и взрослых в Красноармейске и Электростали. В первом случае отравились более 100 человек, двое школьников госпитализированы, во втором — 14 учащихся обратились за медицинской помощью.
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