Фу, как возмутительно: в школьной столовой продают объедки!

В Красноярске учительница одной из школ заподозрила работников столовой в продаже недоеденных порций. По словам педагога, она не раз становилась свидетельницей того, как тарелки с едой переставляли со стола отходов на раздаточный стол.

Видео, где учитель пытается добиться от работников столовой объяснений, опубликовала мама учеников, которые учатся в этой школе. На кадрах работников столовой спрашивают, почему они переставили омлет со стола отходов на раздаточный стол: «Вы хотите нас покормить отходами, вторую смену?». Сотрудники ответили, что недоеденные обеды они якобы забирают домой. Позже в столовую пришли педагоги и попросили прекратить съемку.

Как рассказала женщина, видео залила в школьный чат классный руководитель 4 «Д» Светлана Широкова. Она объяснила, что руководство школы не прислушалось к ее жалобам, и предложила вмешаться в ситуацию родителей.

Сама учительница подтвердила изданию, что дважды была свидетельницей вопиющего поведения работников столовой. «Мы с детьми позавтракали. Я стою рядом с отходами и вдруг вижу, что повар Елена берет со стола отходов 5 порций запеканки и несет их на раздачу. Я растерялась, говорю: „Вы что делаете? Нельзя так делать, это же стол отходов, а вы несете их на продажу!“. Она начала на меня ругаться, кричать, что это не мое дело, что мне надо в прокуратуре работать, чтобы я не лезла не в свои дела, а шла работать к себе в класс», — рассказала Светлана Широкова.

Она письменно сообщила о происходящем директору школы, но ответа не получила. А 9 марта ситуация повторилась — учительница увидела, как повар снова переставляет порции со стола отходов на раздаточный стол: «Это уже продажа шла, видимо. Эти порции могли купить либо учителя, либо дети. По хлебу было видно, что он со столов взят, поеденный. Запеканка покоцанная, дети вообще ее не едят. Они приходят, смотрят: стол накрыт ужасно — и уходят, все оставляя или убирая за собой».

Светлана рассказала, что ученики младшей школы часто страдают от расстройства желудка и бегают в туалет на уроках.

В горадминистрации пообещали провести проверку.

Скажем честно - сомнений в том, что сотрудники столовой поступали именно таким образом - продавали несъеденные порции - не особо удивляет. В погоне за экономией на что только люди не идут, и сотрудники столовой тоже. С одной стороны, их можно понять, ведь не пропадать же блюдам, если их не едят, с другой стороны - это все-таки неправильно. Но самое главное, что это заставляет снова поднять вопрос о качестве школьного питания: почему его не съедают махом, чтобы тарелки блестели?..

По инф. rosbalt.ru

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