Меню внучат в школах: выпечки и колбасы поменьше, овощей и фруктов — побольше

В меню российских школ более чем в два раза сократили количество кондитерских и колбасных изделий, на 30% увеличили число овощей и фруктов.

Об этом сообщается на сайте кабмина по итогам заседания штаба по организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

«В соответствии с принципами здорового питания в меню школьных столовых было сокращено более чем в 2 раза количество выдаваемых кондитерских и колбасных изделий, а также увеличено количество выдаваемых фруктов и овощей более чем на 30%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меню изменили исходя из принципов здорового питания. Пересмотрен также режим питания и приведена в соответствие продолжительность перемен.

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«В сравнении с предыдущим учебным годом практически во всех регионах показатель суммарной массы выдаваемых в завтраки блюд был доведён до нормы в 500 г, в то время как в прошлом году этот показатель составлял в среднем 410 г», — добавляется в сообщении.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о горячем питании школьников. Авторами законопроекта выступили спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Согласно документу, с 1 сентября 2020 года все ученики с первого по четвёртый класс, независимо от достатка семьи, обеспечиваются бесплатным горячим завтраком или обедом.

По инф. pnp.ru

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