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Шестилетний мальчик умер от отравления грибами. Родители — дурни!

По инф. Российской газеты   
09 Ноября 2020 г.
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В Крыму умер от отравления грибами шестилетний ребенок из Евпатории, семья которого вернулась с «тихой охоты» из леса под Белогорском и употребила в пищу собранные там грибы.

В Крыму шестилетний мальчик умер от отравления грибами

— У нас в Евпатории произошло страшное — умер мальчик в результате отравления грибами, — написала в соцсети «ВКонтакте» пользователь Елена Ткаченко. — Он попал в реанимацию после отравления грибами. Два дня назад маму перевели из реанимации, а у мальчика отказала печень. Срочно нашли донора печени, сотня людей сдала кровь, но ребенок умер.

Информацию о смерти ребенка от отравления «РГ» подтвердили в министерстве здравоохранения Республики Крым. «Несмотря на все усилия врачей Республиканской детской клинической больницы, к сожалению, ребенок скончался», — отметили в ведомстве.

Обсуждая этот трагический случай, многие крымчане советуют плохо знающим грибы землякам не класть в корзину подозрительные дары леса. Ведь у большинства грибов есть очень похожие «двойники», отличить которые могут только опытные сборщики. Но и у них случаются промахи.

  • Кроме того, диетологи советуют вообще не кормить грибами детей до 12 лет, поскольку такая пища считается тяжелой для переваривания.

Сейчас на полуострове после дождей начался сезон сбора грибов, и крымчане семьями и компаниями отправляются в леса за маслятами, рядовками, подберезовиками, шампиньонами, опятами и рыжиками. Часть жителей полуострова продают собранные грибы на стихийных рынках.

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