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Семья попала в больница с галлюцинациями из-за не тех грибочков

По инф. Российской газеты   
27 Августа 2020 г.
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В этом году на Урале и в Сибири — небывалый урожай грибов. К сожаление, не обошлось без несчастных случаев. Так, трое человек — члены одной семьи — серьезно отравились грибами в Челябинске и оказались в больнице.

В Челябинске семья попала в больницу с галлюцинациями из-за грибов

«Один из них — мужчина — находится в токсической коме», — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе горздрава.

Вероятно, причиной интоксикации стали так называемые грибы-зонтики, которые родственники собрали. В этом семействе шампиньоновых встречаются как съедобные (например, гриб-зонтик полевой), так и ядовитые представители (например, лепиота каштановая). Их довольно легко перепутать, так как внешне они схожи.

По данным горздрава, вызов на пищевое отравление поступил в 21.47 по местному времени. Мужчина 63 лет впал в токсическую кому, он госпитализирован. Женщина 61 года с галлюцинациями и эйфорией также доставлена в больницу. Приблизительно в то же время «скорая» потребовалась также их 33-летней дочери, которая живет отдельно: с рвотой, тошнотой, эйфорией ее увезли в медучреждение.

В соседней Свердловской области спасатели регулярно выезжают в леса на поиски заблудившихся грибников. В основном, преклонного возраста.

Так, по сообщению регионального главка МЧС, сейчас ищут девять человек, возраст которых от 38 лет до 81 года. Любители тихой охоты потерялась в Тугулымском районе под Первоуральском, под Нижним Тагилом, в Верхней Пышме и так далее — по всей территории области.

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