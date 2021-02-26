Алексея Навального этапировали из московского СИЗО в колонию

Политика Алексея Навального этапировали из СИЗО "Матросская тищина". Об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

«Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России», — отметил он.

При этом адвокату не сообщили, когда это произошло и где находится оппозиционер сейчас.

«Вчера к нему в СИЗО „Матросская тишина“ ходила адвокат Ольга Михайлова, они встретились. Сегодня в СИЗО пришел я, меня там продержали три часа, в полшестого мне вернули документы и сказали: свидание мне не может быть предоставлено, потому что он убыл из учреждения», — приводятся слова Кобзева в Telegram-канале «Сказано на Эхе».

В ОНК Москвы подтвердили, что Навального этапировали из столичного СИЗО-1 в исправительную колонию общего режима для отбытия наказания, но в какую именно колонию — там тоже не знают.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Алексею Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальное, постановив отправить его в колонию общего режима на 3,5 года. При этом Навальному засчитали время пребывания под домашним арестом, в общей сложности он проведет в колонии примерно 2,5 года.

20 февраля Мосгорсуд оставил решение о реальном сроке для политика в силе.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева предположила, что оппозиционного политика Алексея Навального этапируют в одну из российских колоний. По ее оценкам, это может произойти в марте 2021 года и это будет ИК № 2, расположенная в городе Покров Владимирской области. Там ранее отбывал наказание оппозиционер Константин Котов.

Заметим, что Навального поставили на профилактический учет как склонного к побегу. Комментируя это, член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что этот факт может усложнить жизнь политика.

«Если он попадет в колонию, то за ним будет вестись усиленный контроль. Навальному надо будет примерно каждые 3 часа отмечаться в администрации колонии, фиксируя, что он никуда не убежал. Иногда администрация заставляет отмечаться и ночью», — отметила она.

Адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова, однако, еще на днях высказывали сомнения в скором этапировании политика.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...