Шайба попала ребенку в шею: суд вынес приговор тренеру-разине

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Кошмарная история произошла в Москве — мальчишки играли в хоккей и шайба попала одному из них в шею. Ребенок умер на месте. Виноватым оказался тренер.
В Москве вынесли приговор тренеру по хоккею Вячеславу Курочкину. Его обвиняли в смерти ребенка на тренировке. Он был признан виновным в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем по неосторожности смерть несовершеннолетнего", сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Курочкин марте 2016 года на основании устной договоренности с родителями обучал двух детей игре в хоккей на ледовом катке в торговом центре на шоссе Энтузиастов. По версии следствия, Курочкин «не предоставил ученикам информацию о правилах поведения на льду и соблюдении техники безопасности и не принял мер к минимизации уровня опасности для жизни».
В итоге, один из детей в какой-то момент совершил бросок шайбы в ворота, где в этот момент находился второй мальчик. Шайба попала в шею ребенка, от травмы он умер на месте.
Тренеру назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с тренерской, воспитательной и преподавательской работой сроком на три года.
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