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Шайба попала ребенку в шею: суд вынес приговор тренеру-разине
По инф. rosbalt.ru   
15 Марта 2021 г.
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Кошмарная история произошла в Москве — мальчишки играли в хоккей и шайба попала одному из них в шею. Ребенок умер на месте. Виноватым оказался тренер.

Тренера по хоккею отправили в колонию на два года за гибель ученика

В Москве вынесли приговор тренеру по хоккею Вячеславу Курочкину. Его обвиняли в смерти ребенка на тренировке. Он был признан виновным в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем по неосторожности смерть несовершеннолетнего", сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Курочкин марте 2016 года на основании устной договоренности с родителями обучал двух детей игре в хоккей на ледовом катке в торговом центре на шоссе Энтузиастов. По версии следствия, Курочкин «не предоставил ученикам информацию о правилах поведения на льду и соблюдении техники безопасности и не принял мер к минимизации уровня опасности для жизни».

В итоге, один из детей в какой-то момент совершил бросок шайбы в ворота, где в этот момент находился второй мальчик. Шайба попала в шею ребенка, от травмы он умер на месте.

Тренеру назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с тренерской, воспитательной и преподавательской работой сроком на три года.

Сколько порой встречается некомпетентных специалистов, которые работают с детьми. Это и тренеры, и педагоги, и воспитатели, и даже врачи. Все допускают невнимательность, халатность, грубые ошибки, а в итоге умирают дети. Мы рассказываем и о таких происшествиях тоже:

По инф. rosbalt.ru

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