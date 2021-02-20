Отец убитой через дверь девочки рассказал о последних минутах ее жизни

Отец девятилетней девочки из Читы, которую сосед застрелил через дверь, опубликовал видео, в котором рассказал, как произошло убийство.

Мужчина показал отверстие от выстрела во входной двери, а также следы дроби — она разлетелась по всему дому. Отец предположил, что сосед целился в сторону дивана, поскольку раньше бывал в доме. Он также считает, что убийца специально постучал «мелко», чтобы подманить ребенка. По словам отца девочки, она подумала, что пришла подруга, и поэтому побежала открывать сама.

Мужчина рассказал, что после выстрела дочь сказала: «Я умираю», зашла в комнату и упала. В течение 10 минут, до приезда «скорой», девочка умерла на руках у отца. Рассказывая об этом, мужчина не смог сдержать слез.

Сама девочка перед выстрелом записала видео в TikTok: она рассказала, что в дверь ломится сосед, который кричит и матерится. Школьница рассказала, что в квартире на тот момент находился ее младший и старший братья. Папа девочки на момент записи видео был в магазине. Рабочие, выполнявшие ремонтные работы, были еще в квартире.

Напомним, что 17 февраля пьяный 33-летний сосед из гладкоствольного ружья выстрелил в закрытую входную дверь квартиры, которая расположена рядом с его жилищем. В результате ранения грудной клетки и головы стоявшая у двери девятилетняя девочка погибла на месте. На допросе мужчина сказал, что ссорился с соседом из-за шума, связанного с ремонтом. Суд арестовал соседа. Он доставлен в следственный изолятор.

По данным следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, преступник частично признал свою вину. Известно, что он был ранее судим и не имеет постоянной работы.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, уточняет РГ.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...