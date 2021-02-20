Отец убитой через дверь девочки рассказал о последних минутах ее жизни

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Отец девятилетней девочки из Читы, которую сосед застрелил через дверь, опубликовал видео, в котором рассказал, как произошло убийство.
Мужчина показал отверстие от выстрела во входной двери, а также следы дроби — она разлетелась по всему дому. Отец предположил, что сосед целился в сторону дивана, поскольку раньше бывал в доме. Он также считает, что убийца специально постучал «мелко», чтобы подманить ребенка. По словам отца девочки, она подумала, что пришла подруга, и поэтому побежала открывать сама.
Мужчина рассказал, что после выстрела дочь сказала: «Я умираю», зашла в комнату и упала. В течение 10 минут, до приезда «скорой», девочка умерла на руках у отца. Рассказывая об этом, мужчина не смог сдержать слез.
Сама девочка перед выстрелом записала видео в TikTok: она рассказала, что в дверь ломится сосед, который кричит и матерится. Школьница рассказала, что в квартире на тот момент находился ее младший и старший братья. Папа девочки на момент записи видео был в магазине. Рабочие, выполнявшие ремонтные работы, были еще в квартире.
Напомним, что 17 февраля пьяный 33-летний сосед из гладкоствольного ружья выстрелил в закрытую входную дверь квартиры, которая расположена рядом с его жилищем. В результате ранения грудной клетки и головы стоявшая у двери девятилетняя девочка погибла на месте. На допросе мужчина сказал, что ссорился с соседом из-за шума, связанного с ремонтом. Суд арестовал соседа. Он доставлен в следственный изолятор.
По данным следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, преступник частично признал свою вину. Известно, что он был ранее судим и не имеет постоянной работы.
Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, уточняет РГ.
Голодную и страдающую от обезвоживания таксу, запертую в квартире, спасли в Новосибирске. Хозяина собаки внезапно увезли в больницу, и он там умер. Конечно, никто не мог предположить, что будет так. Пес ждал своего хозяина девять дней. Но вместо него пришли чужие люди.
Одно из ключевых событий этого года – предстоящие выборы в Государственную Думу. Они, наверное, будут проходить в непростой обстановке. Рейтинг доверия к власти все падает, на протестные акции выходят люди, которые не только поддерживают оппозиционера Алексея Навального, но и вообще недовольны происходящим в стране. Есть информация, что в уличных акциях не поставлена точка, а сделана лишь остановка. И значит, дальнейший политсезон может стать еще горячее. А в верхах при этом на многое готовы, чтобы получить голоса избирателей. Причем в таком раскладе, в котором необходимо.
Мусор – большая проблема для нашей страны. Ведь не секрет, что мы — общество потребления, а не аскетов. Помните фразу из популярного фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...»? Это про нас. Но и расплачиваться за такую жизнь тоже придется нам. Что и уже происходит.
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Врио начальника нижневартовского управления МВД Олега Сураева уволили после инцидента в школе — силовики провели в ней показательный урок, во время которого учеников разделили на «ОМОН» и «протестующих», это назвали «уроком мужества». Об увольнении Сураева сообщает окружное управление ведомства.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами парламентских фракций Госдумы заявил, что «можно поговорить» о том, чтобы начать выдавать нуждающимся талоны на еду. По его мнению, эта идея была более актуальной во время пандемии, но и сейчас она заслуживает внимания.
Очередной «внебрачный ребёнок звезды» обнаружился в прошлом месяце у ныне покойного Андрея Краско. Жительница Петербурга Анна Быстрова заявила, что ещё в 2005 году родила дочку от актёра, но решила рассказать о ней только сейчас.
Приближается очередная годовщина Февральской революции. При всех отличиях прошедшего и настоящего времени есть между тем нечто общее, что роднит всех российских самодержцев, как бы они ни назывались. Это представление о природе власти, которая все так же почитается священной. А такая категория, как народный выбор, для них по-прежнему является чем-то малозначительным.
Сосульки и наледь, которые образовались на балконе квартиры и могут рухнуть вниз — это зона ответственности собственника. Однако обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан должна управляющая компания. Но для уборки сосулек жильцу придется начать с коммунальщиками бюрократические игры.
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В Алтайском крае три бывших сотрудника краевого онкологического диспансера проведут в колонии больше восьми лет за взятки, которые они получали за лоббирование интересов поставщиков медоборудования и медикаментов при госзакупках. Заметим, что на днях по такому же делу вынесли приговор бывшему главврачу владимирской облбольницы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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