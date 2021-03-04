Смертельный случай в садике: малыш поперхнулся горошиной

В городе Старый Оскол Белгородской области вынесли приговор бывшим сотрудницам детского сада, в котором умер двухлетний мальчик. Виновными оказались экс-заведующая, бывшие медсестра и повар - они неправильно приготовили зеленый горошек на ужин.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, трагедия произошла в детском саду в мае 2018 года. На ужин повар приготовила детям ясельной группы блюдо «зеленый горошек отварной». По технологии консервированный горошек выкладывается из банки, кипятится три-пять минут, а потом протирается в специальной машине перед подачей на стол самым маленьким воспитанникам детсада.

Однако последнее повар как раз и не сделала: она положила горошек целиком, и ни заведующая детсадом, ни медсестра — а обе участвовали в бракеражной комиссии — против этого не возразили. В результате один малыш во время ужина поперхнулся горошиной и умер.

Сотрудников детсада признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Разные случаи могут происходить в детских садиках. Иногда воспитатели допускают жестокость, иногда - халатность, а порой просто происходят несчастья из-за стечения обстоятельств. И вот наши заголовки о некоторых из них:



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