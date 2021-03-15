Два миллиона и смерть ребенка — цена за неправильно наложенный гипс

В Пензе мама умершего из-за халатности врачей мальчика смогла добиться компенсации в размере 2 миллиона рублей. Сперва суд постановил взыскать с больница 1,2 миллиона, но мать ребенка подала апелляцию.
В Пензе областной суд обязал областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова выплатить два миллиона рублей матери ребенка, погибшего по вине врачей.
В травмпункте шестилетнему мальчику наложили гипсовую лангету так, что это вызвало тяжелое осложнение и смерть.
Врач-травматолог оказал помощь и направил ребенка на амбулаторное лечение по месту жительства. На следующий день его повторно привезли в детскую больницу. На сломанной руке был умеренный отек. Поменяв лангету, врач снова отравил мать с мальчиком домой. Но тревожные симптомы в виде боли и повышения температуры нарастали. На следующий день «скорая» доставила мальчика в реанимацию, где он скончался.
— Установлено, что при оказании медицинской помощи ребенку врач недооценил степень тяжести состояния, не направил на госпитализацию в стационар, в результате чего наступила смерть пациента от синдрома длительного сдавливания мягких тканей, осложнившегося тяжелой интоксикацией, — пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.
Приговором Ленинского районного суда Пензы врач-травматолог был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его на два года отстранили от работы.
Истица просила взыскать в качестве компенсации причиненного ей морального вреда пять миллионов рублей.
Суд первой инстанции частично удовлетворил требования и вынес решение о взыскании с больницы 1,2 миллиона рублей. Не согласившись с размером компенсации, истица подала апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда сочла возможным увеличить ее размер до двух миллионов рублей. Решение вступило в законную силу.
Профессионалы в медицине не устают дискутировать о тонкой грани: где болезнь победила врача, а где врач пошел неверным путем. Вот и в этом случае - почему врачи так халатно отнеслись к ведению беременности? Ведь речь шла о здоровье мамы и ребенка. Увы, но таких вот случаев, когда врачи ошибаются, масса:
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