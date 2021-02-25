ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Последняя любовь Жанны Фриске
2021-01-27-13-29-02
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
К нам недавно на село залетало НЛО: что случилось в Воронеже больше 30 лет назад?
2021-01-29-05-04-37
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
«Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же…»: первая и последняя роль Татьяны Кузьминой
2021-01-29-01-57-11
Всего одна роль сделала Татьяну Кузьмину знаменитой. Пусть даже зрители видели Гюльчатай в основном под покрывалом – это не помешало молодой актрисе прославиться на всю...
«Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать»: сын Легкоступовой рассказал о жестоком нраве её мужа
2021-02-01-02-53-12
Сын Валентины Легкоступовой долгое время хранил молчание после смерти своей матери. Вот прошло полгода, и он наконец-то решил рассказать о неприятном инциденте с мужем...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Шаману Сашу обвинили в насилии над полицейским. Уж не приукрашивают ли?

По инф. polit.ru   
25 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

В отношении якутского шамана Александра Габышева возбудили уголовное дело. Его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции. (Просто удивительно и смешно, до какой степени власть боится этого маленького человека, который заявил, что хочет изгнать Путина. Как только он объявил о своем новом походе на столицу, так снова оказался заложником в психдиспансере. - прим. МГ.)

В Якутии шаман Габышев стал фигурантом уголовного дела о насилии над полицейским

Поводом для дела стали события 28 января, когда полицейские приехали домой к Габышеву, рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Люди в форме хотели доставить шамана в стационар якутского психдиспансера. Однако из-за каких именно действий Габышева возбуждено дело, пока неизвестно.

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, стал известен после нескольких попыток похода на Москву, чтобы «изгнать» президента Владимира Путина, которого считает порождением темных сил. В начале января 2021 года шаман объявил, что готовит четвертый по счету поход. В марте он планировал отправиться в путь «на белом коне».

27 января к Габышеву приходила полиция, но он двери не открыл. Позже его увезли в психоневрологический диспансер. Врачи заявили, что шаман должен был регулярно наблюдаться у них в стационаре, однако в середине декабря он пришел в диспансер и заявил, что больше не будет ходить на прием и категорически отказывается лечиться.

Сейчас Габышев находится под наблюдением врачей.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева называла преследование шамана Габышева «избирательной карательностью».

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 