Шаману Сашу обвинили в насилии над полицейским. Уж не приукрашивают ли?

В отношении якутского шамана Александра Габышева возбудили уголовное дело. Его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции. (Просто удивительно и смешно, до какой степени власть боится этого маленького человека, который заявил, что хочет изгнать Путина. Как только он объявил о своем новом походе на столицу, так снова оказался заложником в психдиспансере. - прим. МГ.)

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Поводом для дела стали события 28 января, когда полицейские приехали домой к Габышеву, рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Люди в форме хотели доставить шамана в стационар якутского психдиспансера. Однако из-за каких именно действий Габышева возбуждено дело, пока неизвестно.

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, стал известен после нескольких попыток похода на Москву, чтобы «изгнать» президента Владимира Путина, которого считает порождением темных сил. В начале января 2021 года шаман объявил, что готовит четвертый по счету поход. В марте он планировал отправиться в путь «на белом коне».

27 января к Габышеву приходила полиция, но он двери не открыл. Позже его увезли в психоневрологический диспансер. Врачи заявили, что шаман должен был регулярно наблюдаться у них в стационаре, однако в середине декабря он пришел в диспансер и заявил, что больше не будет ходить на прием и категорически отказывается лечиться.

Сейчас Габышев находится под наблюдением врачей.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева называла преследование шамана Габышева «избирательной карательностью».

Polit.ru

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