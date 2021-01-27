История повторяется: шамана Сашу Габышева вновь увезли в психдиспансер

К шаману Александру Габышеву, недавно объявившему о намерении выйти в новый «поход на Москву», пришли сотрудники полиции и женщина в гражданском. Они забрали Габышева в психдиспансер.

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Правозащитник Алексей Прянишников сказал, что поводом могло стать то, что Габышев не отмечался в диспансере. «Реальным основанием считаю его объявление о возобновлении похода. Все предыдущие ситуации, при которых его помещали в психдиспансер, так или иначе были связаны с его походом», — уточнил Прянишников.

Напомним, что 12 января Габышев объявил о планах начать весной новый «поход на Москву». На этот раз шаман хочет въехать в столицу на белом коне.

После первой попытки совершить поход его задержали в Бурятии и вернули в Якутск. Было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму, и Габышева отправили на психиатрическую экспертизу, а 3 октября признали невменяемым. Обвинения ему не предъявили, и в декабре того же года Габышев возобновил поход. Два дня спустя его снова задержали. В итоге Габышев был вынужден отказаться от похода. В мае 2020 года Александра снова поместили в психиатрическую больницу, и суд назначил ему принудительное лечение. В конце июля прошлого года Габышев был выписан.

По словам адвоката Ольги Тимофеевой, подписки о невыезде у Александра нет.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева называла преследование шамана Габышева «избирательной карательностью».

По инф. rosbalt.ru

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