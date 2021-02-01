Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
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Полиция задержала нескольких участников акции поддержки арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске. Всех задержанных (журналистка «Штаба Навального в Хабаровске» и трое пожилых людей, один из которых вообще не принимал участие в акции, а просто шел мимо), доставили в отдел полиции.
Таким образом акции в поддержку Фургала в Хабаровске не прекращаются уже полгода.
Фургала задержали 9 июля по делу об организации заказных убийств. На следующий день его арестовали. Бывший чиновник признался представителям ОНК, что на него оказывали давление и требовали покинуть должность.
В суде бывший глава региона заявил, что генерал-майор СК Юрий Буртовой, который ведет дело, пытался добиться от него признания вины. По словам Фургала, следователь угрожал отправить в СИЗО его дочь и бывшую жену.
25 ноября Басманный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору до 9 марта 2021 года. Защита потребовала отправить его на домашний арест. Однако Мосгорсуд отклонил просьбу.
После ареста Фургала в Хабаровском крае начались стихийные многотысячные митинги. Последний из них провели 26 декабря. На него вышли 30 человек. Издание Financial Times со ссылкой на источники утверждало, что арест Фургала связан исключительно с политикой, а не с убийствами.
9 июля 2020 года Фургала задержали в рамках уголовного дела об организации заказных убийств. Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации убийств и покушении на убийство в 2004–2005 годах (статья 105 УК). Фургал не признал вину.
После ареста губернатора в Хабаровском крае начались стихийные многотысячные акции протеста, которые продолжаются по сей день. Сам Фургал заявил представителям ОНК, что на него оказывали давление и требовали оставить пост. Издание Financial Times со ссылкой на источники утверждало, что арест Фургала связан исключительно с политикой, а не с убийствами.
Родственники Фургала в июле открывали сбор денег на адвоката для бывшего губернатора. По словам его сестры Галины, семья не может самостоятельно оплатить услуги защитника, так как счета арестованы. Арест наложен для возможных выплат потерпевшим, если Фургала признают виновным.
А вот что еще мы рассказывали об этой громкой истории. Напомним последние заголовки:
Полиция задержала нескольких участников акции поддержки арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске. Всех задержанных (журналистка «Штаба Навального в Хабаровске» и трое пожилых людей, один из которых вообще не принимал участие в акции, а просто шел мимо), доставили в отдел полиции.
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