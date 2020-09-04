Сергей Фургал хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, если оно дойдет до суда. Такое заявление ТАСС сделал один из адвокатов Борис Кожемякин.

«Он высказывал такие соображения», — пояснил собеседник агентства. По его словам, в деле Фургала нет государственной тайны. «Никакой гостайны в деле нет, это обычное уголовное дело», — сказал Кожемякин.

Ранее в ходе заседания Сергей Фургал назвал свое дело политически мотивированным. Также бывший хабаровский губернатор в суде пожаловался на давление с целью склонить его к сотрудничеству со следствием. «Следователь угрожал привлечь к ответственности мою дочь и бывшую жену по статье 159 УК РФ», — заявил подсудимый.

Также стало известно, что Басманный суд в продлил меру пресечения экс-чиновнику до декабря.

В Хабаровске не прекращаются акции протеста: местные жители требуют вернуть главу региона в Хабаровск и судить его не в Москве.

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По инф. rosbalt.ru

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