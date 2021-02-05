Навального обвиняют в клевете на ветерана. Вины не признает

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Вокруг осужденного оппозиционера Алексея Навального продолжаются судебные дела. На новом процессе лрокурор зачитала обвинительное заключение по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной, в которой обвиняется политик, вызвавший так много противоречивого шума в России
Дело о клевете рассматривает мировой суд в Бабушкинском суде Москвы. Оно было возбуждено из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции РФ. В частности, оппозиционер назвал выступавших «продажными холуями» и «позором страны». По статье политику может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.
Напомним, что поправки в Конституцию, проведенные через всенародное голосование прошлым летом — вызвали немало жарких споров. По мнению многих политиков и общественников, они открывают дорогу в России дальнейшему укреплению авторитарной власти. И, естественно, в ходе обсуждения этих поправок - политики не очень церемонились в выражениях, в полемике доставалось тем людям, кто публично поддержал скандальные изменения в Основной закон. Власть вполне традиционно привлекала для пропаганды этих идей известных людей - деятелей культуры, спортсменов, ветеранов. Все они осознанно или нет - но оказались заложниками большой политической игры.
По мнению представителя надзорного ведомства, оппозиционер позволил себе клевету в отношении ветерана Игната Артеменко, который выразил свою гражданскую позицию в видеоролике в защиту поправок в Конституцию.
В частности, прокурор Фролова перечислила оскорбления в адрес ветерана — «позор страны», «предатели», «люди без совести».
В ответ Навальный заявил, что не знает ветерана Артеменко и не признает себя виновным по делу о клевете. «Я не знаю ничего об Артеменко. Кроме того, что им торгуют, словно он какая-то кукла на цепи», — отмечает оппозиционер. Его позиция: «клевета — это умышленное деяние в отношении конкретного человека», и он, не будучи знакомым с Артеменко, не мог его оклеветать.
Между тем адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что в деле нет признаков состава преступления, так как заявления политика имели оценочный характер, что подтверждается заключением специалиста Института русского языка им. Виноградова.
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Ветеран Игнат Артеменко дал и свои показания в Бабушкинском суде.
«Я ветеран войны, воевал на Втором Белорусском фронте, потом 39 лет служил в армии. Я вынужден защищать свою честь», — сказал Артеменко, принимающий участие в заседании по видеосвязи.
По его словам, когда он узнал, что Навальный назвал его предателем родины, это его «очень огорчило». «Я хочу, чтобы Навальный пришел на телевидение и принес извинения», — потребовал потерпевший.
После чего он попросил прекратить допрос по причине плохого самочувствия. В итоге, было решено, что прокурор огласит показания ветерана.
«За съемки в ролике я денежных средств не просил, и мне никто ничего не платил», — зачитала прокурор Екатерина Фролова.
От редакции МГ: Без всякого сомнения, уважаемый ветеран Великой Отечественной войны, попавший в эту скандальную историю как жертва, обижен совершенно искренне - и заслуженному человеку стоит посочувствовать. И Алексею Навальному (если он хочет выглядеть в глазах людей достойно) - имело бы смысл принести публичные извинения, раз уж так вышло. Это вопрос морали и уважения к чувствам пожилого человека, по большому счету (другой вопрос, что вряд ли ему дадут это сделать, выступить на ТВ)... Но очевидно и другое: все судебные процессы с упоминанием Алексея Навального, по итогу будут использованы для создания ему образа не "революционера и мученика", а "уголовника и скандалиста". Идет большая борьба за умы и симпатии людей!
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Вокруг осужденного оппозиционера Алексея Навального продолжаются судебные дела. На новом процессе лрокурор зачитала обвинительное заключение по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной, в которой обвиняется политик, вызвавший так много противоречивого шума в России
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